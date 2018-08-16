الدوري الإيطالي: إرجاء مباراتي سمبدوريا وجنوى بعد كارثة انهيار الجسر

وكان من المفترض أن يحل جنوى الأحد ضيفا على ميلان، فيما يلعب سمبدوريا على أرضه ضد فيورنتينا في المرحلة الافتتاحية للموسم، إلا أن "رابطة الدوري الإيطالي (سيري آ)، ونظرا لطلبي التأجيل اللذين تقدم بهما سمبدوريا وجنوى لمباراتيهما المقررتين الأحد 19 آب/أغسطس بسبب المأساة التي أثرت على مدينة جنوى، وبعد الحصول على موافقة فيورنتينا وميلان، قررت إرجاء المباراتين إلى موعد يحدد لاحقا".

وانهار جزء من جسر موراندي في جنوى، ما أدى إلى سقوط عشرات السيارات والآليات من على ارتفاع 45 مترا. وأعلن رئيس الحكومة جوزيبي كونتي الخميس أن الحصيلة المؤقتة عادت وأصبحت 38 قتيلاً (كانت 39 في وقت سابق) إضافة إلى 15 جريحاً، بينهم خمسة في حال خطيرة.

وستعلن إيطاليا الحداد الوطني في يوم الجنازات الرسمية للضحايا. وبحسب وسائل إعلام عديدة، من المفترض أن تُجرى الجنازات صباح السبت.

وكشفت رابطة الدوري في بيانها بخصوص مباراتي سمبدوريا وجنوى أنه "سيتم الإعلان عن تواريخ إعادة جدولة المباراتين في الأيام المقبلة، بما يتفق مع اللوائح المعمول بها"، مشيرة إلى أنه ستكون هناك دقيقة صمت قبل كل مباريات المرحلة الأولى المقررة في عطلة الأسبوع الحالي، بينها مباراتا يوفنتوس ونابولي ضد كييفو فيرونا ولاتسيو تواليا في ملعبي الأخيرين.

وسيضع جميع اللاعبين شارات سوداء تكريما للضحايا، علما بأن رئيس سمبدوريا ماسيمو فيريرو طلب في وقت سابق إرجاء كل مباريات المرحلة الافتتاحية، كاشفا لراديو "آر أم سي سبورت" أنه "اتصلت بالرؤساء (الأندية) حتى نتمكن من القول بأننا لسنا مضطرين للعب".

أضاف "تحدثت إلى (مدير يوفنتوس جوزيبي) ماروتا وقال إن يوفنتوس لن يلعب يوم السبت، لا يمكنك أن تلعب يوم الجنازة".

وتابع "سامب (سمبدوريا)، جنوى، فيورنتينا وميلان لن تلعب وآمل في أن يفرض الحس السليم نفسه (بألا تلعب الفرق الأخرى أيضا)"، مبرزا "لا أستطيع التفكير بالاحتفال في يوم مماثل، ما زالت الجثث هناك تحت الأنقاض، لا أستطيع التفكير في إرسال لاعبي فريقي إلى الملعب".

