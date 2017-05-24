الحكم الإيطالي فارينا يفارق الحياة

وبعد اعتزاله التحكيم عام 2009، تولى فارينا عديد المهام أخرها كانت رئاسة لجنة حكام دوري الدرجة الثانية بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وبدأ فارينا مسيرته التحكيمية عام 1995، وحكّم 236 مباراة بدوري الدرجة الأولى (سيري أ) و117مباراة بدوري الدرجة الثانية، كما أدار نهائيين لكأس السوبر في ايطاليا.

أما في أوروبا، فقد أدار فارينا عديد المباريات في دوري أبطال أوروبا أبرزها مواجهة ريال مدريد الإسباني وأرسنال الانكليزي وبرشلونة الاسباني وتشيلسي عام 2006، كما حكّم نهائي السوبر الأوروبي بين برشلونة واشبيلية عام 2006.