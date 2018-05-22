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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

التحقيق مع رينا وكانافارو لعلاقات مزعومة مع المافيا

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تلقى بيبي رينا وباولو كانافارو وسالفاتوري أرونيكا أمراً للمثول أمام لجنة في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بسبب علاقتهم المزعومة مع شخاص مرتبطين بالمافيا، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية إيطالية الثلاثاء.

Reuters

وفتح فرع مكافحة المافيا في مدينة نابولي الجنوبية تحقيقاً وطلب المدعي العام في الاتحاد الإيطالي جوزيبي بيكورارو من اللاعبين الثلاثة المثول أمام لجنة انضباط في موعد لم يحدد بعد.

وحمل كانافارو وأرونيكا ألوان نابولي لبضع سنوات، فيما سيترك رينا "بارتينوبي" الصيف المقبل نحو ميلان.

وسيتم استجواب اللاعبين الثلاثة حول "علاقات غير مناسبة" مزعومة مع الأشقاء غابرييلي وفرانشيسكو وجوزيبي إسبوزيتو الذين يزعم أنهم شخصيات بارزة في مافيا كامورا في نابولي.

وأشارت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الواسعة الانتشار إلى أن رينا (35 عاماً) أقام حفلة وداع في ملهى ليلي شعبي في نابولي يملكه أحد الأشقاء إسبوزيتو.

ويزعم أن رينا وكانافارو منحا تذاكر مجانية لمباريات نابولي إلى اثنين من الاشقاء مقابل "خدمات متبادلة".

وسيسأل محققو الاتحاد الإيطالي أيضاً ممثلي الأندية الثلاثة نابولي وساسوولو وباليرمو.

ويتوقع مثول ثلاثة موظفين في نابولي، من بينهم مدير الفريق باولو دي ماتيس ومسؤول بيع التذاكر السابق لويجي كاسانو، أمام الاتحاد الإيطالي.

واعتزل كانافارو (36 عاماً)، وهو الشقيق الأصغر لبطل العالم السابق فابيو، في كانون الأول/ديسمبر، لينضم إلى شقيقه المدرب في الجهاز الفني لفريق غوانغجو إيفرغراند الصيني.

أما رينا، الذي كان ضمن تشكيلة إسبانيا المتوجة بمونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012، فانضم أولاً إلى نابولي في 2013 على سبيل الإعارة من ليفربول. وانتقل إلى بايرن ميونيخ في العام التالي قبل العودة إلى نابولي في 2015.

وخلال مسيرته، أحرز الكأس السوبر الأوروبية، كأس إنكلترا وكأس رابطة الأندية مع ليفربول، البوندسليغا مع بايرن وكأس إيطاليا في 2014.

نابولي الإيطالي بيبي رينا
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