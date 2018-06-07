الإسباني فيلاسكيز مدرباً لأودينيزي

وبات فيلاسكيز البالغ من العمر 36 عاماً أول مدرب مواليد الثمانينيات يشرف على الإدارة الفنية لفريق في الدوري الإيطالي.

وقال النادي الإيطالي أن فيلاسكيز سيستلم مهامه رسمياً في الاول من تموز/يوليو المقبل وسيعقد مؤتمره الصحافي الأول غدًا الجمعة.

وأضاف البيان: "النادي يشكر إيغور تودور ومارك يوليانو على العمل الذي قاما به في المراحل النهائية لموسم 2017-2018 ويتمنى لها الافضل في المستقبل".

Julio Velazquez Santiago is to become #Udinese's new head coach as of 1 July.



The new boss will be unveiled to the media at Dacia Arena at 12:00 CEST tomorrow.#BenvenutoJulio pic.twitter.com/pMUXAZ9dAK — Udinese Calcio (@Udinese_1896) June 7, 2018

وتناوب 3 مدربين على الادارة الفنية لأودينيزي الموسم الماضي، فكانت البداية مع لويجي دل نيري الذي رحل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حيث خلفه ماسيمو أودو الذي أقيل بعد سلسلة 11 هزيمة.

واستلم تودور المهمة في نيسان/ابريل الماضي وقاد الفريق إلى الفوز في مباراتيه الاخيرتين وتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وأمضى فيلاسكيز الموسمين الأخيرين مع ألكوركون من الدرجة الثانية وقاده إلى ربع نهائي مسابقة الكأس قبل عامين والمركز الثالث عشر في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

وأعلن فيلاسكيز مؤخراً أنه سيرحل عن الكوركون (جنوب مدريد) في نهاية الموسم على الرغم من بقاء عام في عقده مع الفريق.

وبدأ فيلاسكيز مهنة التدريب في سن الخامسة عشرة في مدينة مسقط رأسه سلمنكة، وأشرف على فرق فياريال وريال مورسيا وريال بيتيس الإسبانية وبيلينينسيش البرتغالي.