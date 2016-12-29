إنتر ميلان يعدّ عرضاً مغرياً لخطف ألكسيس من أرسنال

وتتردّد الأقاويل حول شعور سانشيز بالإحباط من عدم وجود تقدم في مفاوضاته مع أرسنال بشأن تجديد تعاقده، الأمر، الذي قد يفضي إلى رحيله عن النادي في حال وجد عرضاً مناسباً.

ويرتبط نادي إنتر ميلان بعلاقات طيبة مع وكيل أعمال نجم منتخب تشيلي، حسب ما كشفت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة.

وسجّل نجم برشلونة الإسباني السابق 12 هدفاً هذا الموسم في بطولة الدوري الإنكليزي في 18 مباراة لعبها حتى الآن، كما صنع 6 أهداف أخرى.