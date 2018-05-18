أليغري يكشف بأن إمكانية بقائه مدرباً ليوفنتوس "مرتفعة جداً"

وقال أليغري الذي خسر نهائي دوري الأبطال مرتين في الأعوام الثلاثة الماضية (2015 أمام برشلونة و2017 أمام ريال مدريد الإسبانيين) "نسبة حظوظ بقائي على مقعد يوفنتوس مرتفعة جداً. سأجلس مع المسؤولين وسنقوم بالتخطيط للموسم المقبل مع هدف الاستمرار في تحقيق النجاحات".

أضاف "هدفي هو البقاء هنا في الوقت الحالي، وبالتالي لا أجد سبباً يجعلني أكون في مكان آخر. أكرر بأننا سنتحدث مع النادي وإذا كانت الأهداف لا تزال نفسها، فسنستمر سوياً من دون أي مشكلة".

وأحرز يوفنتوس هذا الموسم لقب الدوري المحلي للمرة السابعة توالياً. وهنأ أليغري نابولي الذي حل وصيفاً لفريقه لانه "حقق موسماً كبيراً جداً".

لكنه في المقابل، كان واضحاً في ما يتعلق بالمقارنة بين القيمة الفنية للفريقين، رداً على بعض لاعبي نابولي وعدد من المحللين الذين اعتبروا أن الفريق الجنوبي الذي يشرف عليه ماوريتسيو ساري كان يستحق اللقب.

وقال أليغري "الاشخاص الذين لا يهنئون يوفنتوس لا يملكون احترامًا لما حققته هذه المجموعة من اللاعبين في السنوات الأخيرة. لا نستطيع مقارنة فريق احرز اللقب المحلي أربع مرات، كأس إيطاليا أربع مرات وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وفريق آخر على رغم تقديمه كرة قدم رائعة، لم يخض أي مباراة نهائية".