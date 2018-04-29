وسجل الغامبي موسى بارو (16) وبراين كريستانتي (22) والسلوفيني يوزيب إيليسيتش (74) أهداف أتالانتا، والبرتغالي ميغل فيلوسو (81).

وهو الفوز الثالث على التوالي لأتالانتا الذي رفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة واحدة امام مطارده المباشر ميلان الذي استعاد نغمة الانتصارات بعد أن غابت عنه في المباريات الست الأخيرة (4 تعادلات وخسارتان)، وذلك بفوز ثمين على مضيفه بولونيا بهدفين للتركي هاكان جالهان أوغلو (34) وجاكومو بونافونتورا (45+1) مقابل هدف للفرنسي سيباستيان دي مايو (74).

يذكر أن أتالانتا خاض مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم وخرج من دور الـ 32 على يد بوروسيا دورتموند الألماني.

وفاز سمبدوريا على ضيفه كالياري بأربعة أهداف للبلجيكي دينيس برايت (7) وفابيو كوالياريلا (26) والبولندي دافيد كوفناتشكي (45+4) والأوروغوياني غاستون راميريز (87) مقابل هدف لليوناردو بافوليتي (49).

وأهدر كوالياريلا ركلة جزاء في الدقيقة 42.

كروتوني وسبال يعززان حظوظهما بالبقاء

وعزز كروتوني حظوظه بالبقاء في الدرجة الأولى بتغلبه على ساسوولو 4-1.

وحسم كروتوني نتيجة المباراة مبكراً بثلاثية في نصف الساعة الأول تناوب على تسجيلها مارسيلو تروتا (3 و31) والنيجيري سايمون نوانكوو (16).

وقلص دومينيكو بيراردي الفارق للضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، لكن نوانكوو حذا حذو زميله تروتا وسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لكروتوني في الدقيقة 89.

وهو الفوز الثاني على التوالي لكروتوني الذي لم يهزم في مبارياته الثلاث الأخيرة فصعد إلى المركز 15برصيد 34 نقطة بفارق 3 نقاط عن كييفو فيرونا الثامن عشر.

وحذا سبال حذو كروتوني وأنعش أماله بالبقاء أيضاً بعدما حسم في صالحه قمة مؤخرة الترتيب امام مضيفه هيلاس فيرونا التاسع عشر قبل الأخير 3-1.

وكان هيلاس فيرونا البادىء بالتسجيل عبر ماتيا فالوتي في الدقيقة 13، وأدرك سبال التعادل بفضل النيران الصديقة عندما سجل الجزائري محمد فارس بالخطأ في مرمى فريقه (45+4)، قبل أن يسجل هدفين عبر البرازيلي فيليبي دال بيلو (71) والسلوفيني ياسمين كورتيتش (90+3).

واستغل سبال جيداً خسارة كييفو أمام مضيفه روما 1-4 السبت وانتزع منه المركز السابع عشر.

وانتزع بينيفينتو، أول الهابطين إلى الدرجة الثانية، تعادلاً معنوياً من ضيفه أودينيزي 3-3.

وتقدم أودينيزي عبر السويسري سيلفان فيدمر (13)، وأدرك بينيفينتو التعادل بواسطة نيكولاس فيولا (23).

وتلقى بينيفينتو ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه دانيلو كاتالدي في الدقيقة 57، بيد أن ذلك لم يمنعه من التقدم مجدداً بهدف ماسيمو كودا من ركلة جزاء (76)، قبل أن يقلب الضيوف الطاولة بتسجيلهم هدفين عبر كيفن لاسانيا (78 و79)، لكن مدافع أرسنال الانكليزي الدولي الفرنسي السابق بكاري سانيا أدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة.