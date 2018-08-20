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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإيطالي

أتالانتا يدك شباك فروزينوني برباعية نظيفة

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رحب أتالانتا بضيفه فروزينوني، العائد إلى دوري الأضواء للمرة الثانية فقط في تاريخه، بالفوز عليه 4-صفر الإثنين في ختام المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

REUTERS

وبعد أن شارك في دوري الكبار للمرة الأولى في تاريخه موسم 2015-2016، عاد فروزينوني إلى الدرجة الثانية حيث لعب في الموسمين الماضيين قبل أن يسجل عودته مجدداً هذا الموسم من ملعب أتالانتا الذي أكرم وفادته برباعية الأرجنتيني اليخاندرو غوميز (14 2+90) والهولندي هانتس هاتيبوير (61) والكرواتي ماريو باساليتش (61).

وتصدر أتالانتا الذي أنهى الموسم الماضي سابعاً، الترتيب بعد المرحلة الأولى التي أرجئت فيها مباراتا فريقي مدينة جنوى (سمبدوريا مع فيورنتينا وجنوى مع ميلان) بسبب كارثة انهيار الجسر، بفارق الأهداف أمام إمبولي، يوفنتوس حامل اللقب، نابولي الوصيف، روما، ساسوولو وسبال، فيما بدأ فروزينوني رحلة العودة من ذيل الترتيب.

أتالانتا
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