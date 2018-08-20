أتالانتا يدك شباك فروزينوني برباعية نظيفة

وبعد أن شارك في دوري الكبار للمرة الأولى في تاريخه موسم 2015-2016، عاد فروزينوني إلى الدرجة الثانية حيث لعب في الموسمين الماضيين قبل أن يسجل عودته مجدداً هذا الموسم من ملعب أتالانتا الذي أكرم وفادته برباعية الأرجنتيني اليخاندرو غوميز (14 2+90) والهولندي هانتس هاتيبوير (61) والكرواتي ماريو باساليتش (61).

وتصدر أتالانتا الذي أنهى الموسم الماضي سابعاً، الترتيب بعد المرحلة الأولى التي أرجئت فيها مباراتا فريقي مدينة جنوى (سمبدوريا مع فيورنتينا وجنوى مع ميلان) بسبب كارثة انهيار الجسر، بفارق الأهداف أمام إمبولي، يوفنتوس حامل اللقب، نابولي الوصيف، روما، ساسوولو وسبال، فيما بدأ فروزينوني رحلة العودة من ذيل الترتيب.