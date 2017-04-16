إنزاغي يصعد بفنيسيا لدوري الدرجة الثانية الإيطالي

واستطاع رجال المدرب إنزاغي قبل ثلاث جولات من نهاية الدوري من ضمان الصعود إلى دوري الدرجة الثانية الايطالي سيري (ب) بعد التعادل مع فريق فانو 1-1 في المرحلة الخامسة والثلاثين من دوري الدرجة الثالثة (lega pro).

ويحتل فينيسيا صدارة المجموعة الثانية برصيد 78 نقطة (23 فوزاً و9 تعادلات و3 هزائم) متقدماً على بارما الثاني بفارق 12 نقطة.

وتعود أخر مشاركة لفينيسا في دوري الدرجة الثانية الايطالي موسم 2004-2005.

Stasera alle 22.50 mister Inzaghi in collegamento telefonico a La Domenica Sportiva! 📺 #VFC pic.twitter.com/80hb0Kkwen — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) April 15, 2017

وخاض إنزاغي (43 عاماً) تجربة تدريبية مع ميلان لكنها لم تكلل بالنجاح اذ أقيل من منصبه في 16 يونيو/حزيران عام 2015 عقب موسم مخيب أنهاه "الروسونيري" في المركز العاشر وأخفق في التأهل للعب في احدى المسابقتين الأوروبيتين.

يذكر أن إنزاغي الملقب بـ "الثعلب الماكر" لعب لعدة أندية في ايطاليا أبرزها هيلاس فيرونا وبارما وأتالانتا ويوفنتوس قبل أن يعتزل اللعب فين نادي ميلان.