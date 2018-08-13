

واستغنى النادي اللندني في 13 تموز/يوليو الماضي عن خدمات المدرب الذي قاده إلى لقب الدوري الإنكليزي الممتاز 2017 وكأس إنكلترا 2018، وعين بدلا منه مواطنه ماوريتسيو ساري. وأتى إنهاء خدمات كونتي بعد فشله في قيادة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا، وبعد أشهر من التقارير حول خلافات بينه وبين عدد من اللاعبين الأساسيين.

وبعدما تردد أن ويليان الذي يدافع عن ألوان تشيلسي منذ صيف 2013، في طريقه إلى ناد آخر رشح أن يكون برشلونة الإسباني، يبدو أن الدولي البرازيلي البالغ 30 عاما، بات أقرب إلى البقاء في "ستامفورد بريدج".

وردا على سؤال لشبكة "إي أس بي أن" الأميركية حول ما إذا كان سيبقى في حال بقاء كونتي، قال ويليان "كلا، لا مجال (...) أنا هنا لأنني أريد أن ألعب لصالح تشيلسي. سأغادر فقط في حال أراد لي تشيلسي أن أغادر".

وبدأ تشيلسي مسيرته في الموسم الجديد من الدوري الممتاز مع ساري، بفوز عريض على هدرسفيلد بثلاثية نظيفة في المرحلة الأولى، وهو يستعد لاستضافة أرسنال في "دربي" لندني السبت.

وقال ويليان "لدينا مباراة رائعة لخوضها ضد أرسنال، ونريد أن نفوز مجددا (...) الآن لدينا طريقة مختلفة للعب كرة القدم. المدرب يقول لنا أن نلعب، أن نستمتع على أرض الملعب، بمسؤولية. الآن لدينا أسلوب مختلف".

