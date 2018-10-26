وتخلو هذه المرحلة إلى حد كبير من المواجهات البارزة، باستثناء ختامها الإثنين بين حامل اللقب مانشستر سيتي ومضيفه توتنهام هوتسبر على ملعب ويمبلي في لندن، بينما يسعى أرسنال إلى مواصلة النتائج اللافتة التي يحققها، والتي بلغت 11 فوزاً متتالياً في مختلف المسابقات.

وبعد أيام من الخسارة صفر-1 أمام يوفنتوس الإيطالي ونجمه لاعب يونايتد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، يعود "الشياطين الحمر" إلى أرض ملعبهم آملين في تفادي الخسارة السادسة لهم في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويجد مورينيو نفسه محل انتقادات متكررة على خلفية الأداء المتواضع الذي يحققه الفريق في آخر سبع مباريات في مختلف المسابقات.

وفي حين عاود البرتغالي إلقاء اللوم على ضعف أداء الإدارة في فترة الانتقالات الصيفية، يحمله كثيرون مسؤولية مباشرة عن البداية المتواضعة لفريق بات بعيداً بفارق تسع نقاط عن المتصدر سيتي.

وقال اللاعب السابق ليونايتد بول إينس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إنكليزية هذا الأسبوع، إنّ مورينيو "يبدو إلي واقعاً بين المطرقة والسندان (...) يريد أن يقدم أداء دفاعياً وينتزع الفوز 1-صفر، إلا أنه يعرف أن المشجعين واللاعبين في يونايتد لن يقبلوا ذلك، وهم محقون بهذا الرفض".

واعتبرت "الغارديان" أنّه "ربما يجدر بمورينيو أن يمنح فريد الفرصة لتطوير شراكة في خط الوسط مع (الفرنسي) بول بوغبا" أقله في مباراة إيفرتون.

- أرسنال 12/12؟ -



وفي مقابل الصعوبات التي يواجهها مورينيو، يبدو الإسباني أوناي إيمري في أفضل أيامه في موسمه الأول على رأس الإدارة الفنية لأرسنال.

فبعد خسارتين متتاليتين في مطلع الدوري المحلي، انقلب أداء أرسنال بواقع 180 درجة، فحقق سبعة انتصارات متتالية في البريمرليغ، وحقق الخميس فوزه الحادي عشر توالياً في مختلف المسابقات، وذلك على سبورتينغ البرتغالي 1-صفر في "يوروبا ليغ".

وبهذا الفوز، حقق أرسنال أفضل سلسلة له منذ 11 عاماً.

ويحل أرسنال ضيفاً على كريستال بالاس الأحد، في مباراة يبدو فيها الضيف أمام مهمة سهلة نسبية لتحقيق فوزه الثاني عشر توالياً، إذ أن كريستال بالاس خسر ست مباريات في المراحل التسع الأولى.

وفي اليوم ذاته، يحل تشيلسي الفائز أيضاً في "يوروبا ليغ" الخميس على باتي بوريسوف البيلاروسي 3-1 بفضل "هاتريك" روبن لوفتوس تشيك، ضيفاً على بيرنلي ساعياً إلى تقليص فارق النقطتين الذي يفصله عن المتصدر مانشستر سيتي وليفربول الثاني بفارق الأهداف.

ويستضيف الأخير على ملعبه أنفيلد فريق كارديف سيتي الويلزي السبت، بعد النتيجة الكبيرة 4-صفر التي حققها على حساب النجم الأحمر الصربي في دوري الأبطال هذا الأسبوع، في مباراة شهدت تسجيل النجم المصري محمد صلاح ثنائية.

وأتى هدفا صلاح بعد غيابه عن التسجيل في أربع مباريات متتالية، ما جعله عرضة لانتقادات واستفسارات من الصحافة الإنكليزية.



- غوارديولا عائد الى ويمبلي -



وتختتم المرحلة بعودة المدرب الإسباني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا، إلى ملعب ويمبلي اللندني، حيث غالباً ما حالفه الحظ.



ففي الموسم الماضي الذي حقق فيه أول لقب في الدوري الإنكليزي مع سيتي، أنهى سيتي في ويمبلي سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في مختلف المسابقات.

ويبدو سيتي مرشحاً بقوة لانتزاع النقاط الثلاث على أرض الملعب اللندني، إذ يتصدر ترتيب الدوري من دون خسارة، وحقق هذا الأسبوع فوزاً كبيراً على شاختار بثلاثية نظيفة، بعد مباراة قال غوارديولا إنّ فريقه قدم فيها أفضل شوط أول في عهده.

أما توتنهام فتلقى هزيمتين في البريمرليغ هذا الموسم، وتعادل 2-2 مع أيندهوفن الهولندي في دوري الأبطال، ما دفع مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو للإقرار بأنّه بات يحتاج إلى معجزة لبلوغ الدور الثاني في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً برشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي.