مواجهة هال سيتي وإيفرتون تنتهي بالتعادل

وكان هال سيتي البادىء بالتسجيل عبر مايكل داوسون (6)، وأدرك إيفرتون التعادل عبر النيران الصديقة عندما تابع الحارس ديفيد مارشال الكرة بالخطأ في مرمى فريقه (45).

ومنح الاسكتلندي روبرت سنودغراس التقدم مجدداً لهال سيتي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة، لكن روس باركلي أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 84 بضربة رأسية من مسافة قريبة.

وتخلص هال سيتي من المركز الأخير مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام شريكه السابق سوانسي سيتي الذي يلتقي مع بورنموث السبت، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع.