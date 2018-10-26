

مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف في بث مباشر فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من وزن ثقيل، خاصة وأنّ رفاق محمد صلاح يملكون طموحات مشروعة في مواصلة منافستهم على البطولة.

وفرض البث المباشر لمباراة ليفربول وكارديف نفسه باعتبارها أهم مباريات يوم السبت التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لعراقة ليفربول وشعبيته الجارفة.



ويحتاج ليفربول اللعب بتركيز كبير وبهدوء خاصة وأنّ مثل هذا النوع من المباريات يلعب على تفاصيل صغيرة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنكليزي حالياً برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر.



مباراة ليفربول وكارديف – مباشر



مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأن ليفربول تنتظره مواجهة صعبة في الجولة المقبلة أمام أرسنال.

مباراة ليفربول وكارديف يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 2 باللغة العربية في الساعة 5 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة ليفربول عبر الإنترنت



وستبث مباراة ليفربول تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ليفربول وكارديف أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

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