مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون - موعد البث المباشر والقناة الناقلة

مشاهدة مباراة إيفرتون وليفربول - مباشر -اشترك هنا

يتطلّع متابعو الدوري الانكليزي الممتاز بشغف إلى "ديربي" مدينة ليفربول والذي سيجمع "الحمر" بجارهم اللدود إيفرتون اليوم السبت ضمن مباريات المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة إيفرتون وليفربول وكيفية مشاهدتها ؟

بامكناكم متابعة مباراة إيفرتون وليفربول اليوم السبت 7 أبريل انطلاقاً من الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD 2 وأيضاً عبر CONNECT.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إيفرتون وليفربول وأهم مباريات الدوري الانكليزي الممتاز اليوم السبت بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة، وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

تقديم المباراة

بالإضافة إلى ديربي مانشستر تشهد المرحلة 33 من الدوري الإنكليزي الممتاز مواجهة حماسية بين الجارين إيفرتون وليفربول.

ويواجه مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب المعضلة ذاتها لغوارديولا في ما يتعلق بتشكيلته قبيل أيام قليلة على موقعة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن يتوقع أن يلجأ إلى إراحة لاعبين أساسيين، منهم على سبيل المثال المصري محمد صلاح الذي خرج من المباراة الأوروبية ضد سيتي مصاباً، إلا أن مدربه أبدى تفاؤله بوضعه الصحي.

ويبدو ليفربول في وضع مريح لإنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل، ويحتل حاليا المركز الثالث بفارق نقطتين خلف يونايتد، ونقطتين أمام توتنهام هوتسبر الرابع، وعشر نقاط عن تشيلسي الخامس. إلا أن ليفربول خاض 32 مباراة، مقابل 31 ليونايتد.

في المقابل، سيعمل إيفرتون على استغلال انشغال جاره بمواجهة إياب ربع نهائي دوري الأبطال لانتزاع النقاط الثلاث التي ستمنحه جرعة معنوية في بقية مشواره ضمن منافسات "البريمر ليغ".