محمد صلاح أفضل لاعب في الموسم وفقاً لرابطة الدوري الإنكليزي الممتاز

وتفوّق صلاح هداف الدوري الإنكليزي الممتاز حالياً على كلّ من الإسباني دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد وهاري كين مهاجم توتنهام والبلجيكي دي بروين ورحيم ستيرلينغ من مانشستر سيتي وتاركوفسكي من بيرنلي.

قال النجم المصري في تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي على الإنترنت"سعيد للغاية وأتشرف بالفوز بهذه الجائزة".

مضيفاً: "أردت دوماً العودة إلى الدوري الإنكليزي لإثبات نفسي لهؤلاء الذين قالوا أنني لم أستطيع النجاح هنا أول مرة".

وامتدح صلاح مدربه الألماني يورغن كلوب قائلاً: "قبل أي شيء، نحن أصدقاء، أنا أحبه للغاية".

وأصبح صلاح ثالث لاعب في ليفربول يفوز بهذه الجائزة بعد مايكل أوين ولويس سواريز.