وسجل لفريق المدرب بيب غوارديولا رحيم ستيرلينغ 14 والبرتغالي بيرناردو سيلفا 64، بعد تمريرتان حاسمتان من الفرنسي بنجامين ميندي.

وكان سيتي الطرف الأكثر خطورة لكنه لم يكن الطرف الأفضل في معظم مجريات المباراة، فقد حاول أرسنال في كثير من الأحيان مجاراة ضيفه وكاد أن ينجح بتسجيل أكثر من هدف لكن التوفيق خانه.

وأعطى بيب الفرصة للجزائري رياض محرز ليلعب أساسياً فيما احتفظ بدي بروين وسانيه وجيسوس للشوط الثاني.

ولم يظهر سيتي قوة كبيرة لكنه بدا واعداً بحملة دفاع شرسة عن اللقب هذا الموسم.



تفاصيل المباراة:

- نهاية اللقاء بفوز صريح لسيتي

- هدف د 64 البرتغالي بيرناردو سيلفا يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي من خلال تسديدة قوية داخل المنطقة.

- د 63 أغويرو يجد نفسه منفرداً بعد خطأ فادح من الفرنسي الواعد ماتيو جندوزي لكن تشيك ينقذ الموقف

- د 55 لاكازيت يسدد كرة قوية على مرمى سيتي لكنها تمر بسلام.

- أوناي إيمري يعطي الفرصة للاكازيت بدلاً من رامسي.

- بداية الشوط الثاني

- صحوة متأخرة مع قرب نهاية الشوط الأول من أرسنال لم تعطِ ثماراً لكنها تعد بشوط ثانٍ أشد قوة.

- د 45 أوباميانغ يرسل كرة قوية للغاية لكنها تمر بجانب قائم إيدرسون.

- د 28 رياض محرز كاد أن يفتتح بنك أهدافه مع سيتي، إلا أن تشيك تصدى للحرة المباشرة التي أرسلها الجزائري، وحتى متابعة لابورت لم تجد طريقها للمرمى بسبب براعة تشيك.

- تشيك كاد أن يكلف فريقه مضاعفة النتيجة

- د 21 أول تواجد هجومي حقيقي لأرسنال كان عن طريق هيكتور بيليرين الذي سدد كرة قوية لكن الحارس البرازيلي إيدرسون كان صاحياً لها.

- هدف د 14 رحيم أفضل لاعبي سيتي حتى الآن يسجل هدفاً بعد مراوغة ناجحة ومن كرة سددها في مرمى تشيك.

- د 9 هجوم مبكر من مانشستر سيتي، كاد أن يتوجه رحيم ستيرلينغ بكرة رائعة تصدى لها تشيك.

- بداية سريعة للمباراة



كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وارسنال

عادت المتعة من جديد وانطلق الدوري الإنكليزي الممتاز الذي تشاهدونه حصرياً وحتى العام 2022 على شاشة beIN SPORTS. وسيكون مساء اليوم الأحد المحطة الأولى لبطل الموسم الماضي مانشستر سيتي في مسيرته نحو الاحتفاظ بلقبه، حيث سيواجه ارسنال في احدى اقوى مباريات المرحلة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر

مباراة مانشستر سيتي وارسنال تنقل لكم مباشرة وحصرياً مساء اليوم الأحد 12 آب/أغسطس في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وارسنال

وتبث قناة beIN SPORTS HD2 وقناة 4K اللقاء مباشرة بتعليق الزميل عصام الشوالي، كما ستكون المواجهة مرفوقة باستوديو تحليلي خاص سينطلق في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، بالاضافة الة قناة HD11التي تنقل المباراة بالتعليق الإنكليزي.

توقيت مباراة مانشستر سيتي اليوم مع ارسنال المباراة: مانشستر سيتي x ارسنال المعلق: عصام الشوالي القنوات: HD2 HD11 4K 18:00 بتوقيت مكة المكرمة 17:00 بتوقيت القاهرة 16:00 بتوقيت تونس 15:00 بتوقيت المغرب

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة مانشستر سيتي وارسنال وأهم مباريات الدوري الانكليزي الممتاز بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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