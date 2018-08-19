وسجل للفائز نجمه وهدافه التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هاتريك 25، 35، 57، والبرازيلي غابرييل جيسوس 31 والإسباني دافيد سيلفا 48، ولاعب هيديرسفيلد الهولندي تيرينس كونغولو 84 خطأً في مرمى فريقه، أما هدف الخاسر الوحيد فوقع عليه السلوفيني جون غورينك 43.

وهذا الهاتريك التاسع لأغويرو في البريميرليغ ليتساوى مع نجم ليفربول السابق روبي فاولر بـ9 أيضاً وبفارق 2 هاتريك عن ألن شيرر.

وصار رصيد سيتي 6 نقاط بعد الفوز في المرحلة الأولى.

وفي مباراة ثانية جرت اليوم فاز واتفورد على بيرنلي 3-1، سجل للفائز آندري غراي 3 وتروي دييني 48 وويل هيوز 51، فيما أحرز هدف بيرنلي الوحيد جيمس تاركوفسكي 7.

وصار رصيد واتفورد 6 نقاط مقابل تجمد رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة.