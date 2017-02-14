ماذا دار بين غوارديولا ولاعب بورنموث آرتر؟

وتوفيت ابنة هاري آرتر في كانون الأول/ديسمبر عام 2015، ويستعد لاستقبال مولود جديد قريباً.

انتهت المواجهة بفوز سيتي بثنائية نظيفة ارتقى بفضلها إلى المركز الثاني في جدول الترتيب.

وتفاعل العديد من الإعلاميين ووسائل التواصل الاجتماعي مع حركة غوارديولا التي وصفها نادي بورنموث بالراقية على صفحته الرسمية بموقع "تويتر".

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From Pep to @HarryArter2, a touch of class...



"He gave me and my partner his best wishes ahead of the birth of our child."#afcb 🍒 pic.twitter.com/BEu0MaRbBK — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) February 13, 2017

هنا الحوار الكامل بين بيب وهاري آرتر

بيب: أنا أسف لِما حدث

آرتر: شكراً جزيلا لك

بيب: أتمنى الأفضل لك ولزوجتك

آرتر: شكراً جزيلاً، أقّدر ذلك، فريقك رائع

بيب: أنت لاعب رائع

هاري: شكراً

بيب: أعجبتني طريقتك في الضغط بإيجابية

هاري: اجعلني أوقع مع فريقك

وعلّق آرتر على تصرف غوارديولا قائلاً: "لقد تمنى الأفضل لي ولزوجتي، مشاعره تجاهنا لا تصدق".

وأضاف: "إنه أحد الأشخاص الذين أكن لهم احتراماً كبيراً، لقد شاهدت نجاحاته في برشلونة، والآن نشاهد ما يقوم به من أجل بناء فريق قوي في مانشستر سيتي".

وتابع: "بالنسبة لي هو أفضل مدرب في العالم، لا أعتقد أن هناك أحداً يضاهي ما فعله حتى الآن، لقد تلقيت تعازيه ومشاعره باحترام كبير".