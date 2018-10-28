أكد نادي ليستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم ليل الأحد صباح الإثنين، وفاة مالكه الثري التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا في حادث تحطم مروحيته واحتراقها في موقف سيارات ملعبه بعيد إقلاعها من على المستطيل الأخضر.

وجاء في بيان صادر عن النادي أنه "بأسى عميق وقلب مفجوع، نؤكد أن رئيس مجلس إدارتنا فيتشاي سريفادانابرابا، كان من بين الضحايا الذي فقدوا حياتهم بشكل مأسوي مساء السبت لدى تحطم مروحية تنقله وأربعة أشخاص آخرين خارج ملعب كينغ باور ستاديوم"، مؤكدا أن جميع من كانوا على متن المروحية - من دون ذكر هوية الأربعة الآخرين - لقوا مصرعهم.

وبعد نحو 24 ساعة من الصمت الرسمي حيال هوية الأشخاص المتواجدين على متن مروحية تعرضت لحادث أثار قلق المشجعين وموجة تضامن ورسائل دعم من مختلف أوساط اللعبة، أكد النادي مقتل مالك ورئيس مجلس إدارة تحقق في عهده لقب تاريخي في الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2016، إضافة الى أربعة أشخاص كانوا برفقته.



ورأى النادي أن "العالم خسر رجلاً عظيماً. رجل لطيف، كريم، ورجل كان يحدده الحب الذي كرسه لعائلته وكل من قادهم بنجاح. ليستر سيتي كان عائلة بقيادته"، متعهداً بأن يترافق "الحزن على رحيله"، مع "مواصلة (تنفيذ) رؤيته للنادي الذي أصبح الآن إرثه".

وفي حين لم يحدد النادي هوية الأشخاص الأربعة، أفادت الشرطة أنهم نورسارا سوكناماي وكافيبورن بونباري العاملين مباشرة مع سريفادانابرابا، وهو في مطلع العقد السادس من العمر، إضافة إلى الطيار إريك سوافر وراكبة إسمها إيزابيلا روزا ليكوفيتش.

وبعد تدفق المشجعين الأحد إلى ملعب كينغ باور (اسم الشركة التي يملكها سريفادانابرابا، وتعد إمبراطورية في مجال الأسواق الحرة)، لوضع الزهور وإضاءة الشموع والصلاة، أعلن ليستر سيتي أنه سيفتح بدءاً من الثلاثاء، بالتعاون مع عائلة الراحل، سجل تعاز في الملعب للمشجعين.

كما أفاد عن إرجاء مباراته الثلاثاء ضد ساوثمبتون ضمن كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة، في أعقاب وفاة مالكه.

وكان سريفادانابرابا غالباً ما يستخدم المروحية للتنقل إلى مباريات الفريق على ملعبه ومنه. وبحسب التقارير وإفادات شهود عيان، عانت المروحية من مشاكل ميكانيكية بعيد إقلاعها من أرض الملعب في ختام مباراة ضد وست هام في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي، انتهت بتعادل الفريقين 1-1، قبل أن تلتف على نفسها وتتحطم في موقف السيارات.

وأظهرت الصور من مكان التحطم، المروحية والنيران تشتعل فيها، على بعد أمتار من الملعب الذي شهد احتفال ليستر في نهاية موسم 2015-2016، بإحراز لقب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في إنجاز لناد متواضع نسبيا مقارنة بكبار الكرة الإنكليزية.

ويعزى هذا الإنجاز بشكل كبير إلى تطوير متنام شهده النادي منذ الاستحواذ عليه من قبل سريفادانابرابا عام 2010 في صفقة مقدرة بأربعين مليون جنيه استرليني (51 مليون دولار)، عندما كان ليستر لا يزال ينافس في الدرجة الأولى من بطولة إنكلترا (الثانية عملياً بعد الدوري الممتاز).



"سيفتقده الجميع"



وأبدى لاعبون في الفريق أسفهم لمقتل رجل الأعمال.

وقال المدافع الدولي الإنكليزي هاري ماغواير عبر تويتر إن "الكلمات لا يمكن أن تصف ما أشعر به. رجل عظيم فعلا، محب، لطيف، وسيفتقده الجميع كثيرا. لن أنسى دعم الرئيس، ليس فقط في مسيرتي مع ليستر سيتي، لكن أيضا خلال نهائيات كأس العالم".

أما زميله المهاجم جايمي فاردي فقال "أعاني لإيجاد الكلمات المناسبة... لكن بالنسبة إلي أنت أسطورة، رجل مذهل كان يتمتع بأكبر قلب، روح ليستر سيتي. شكرا على كل ما قمت به".

واستحوذ سريفادانابرابا على النادي في العام 2010، وأصبح رئيس مجلس إدارته في شباط/فبراير من العام التالي. وضخ الثري التايلاندي الذي تقدر مجلة "فوربس" الأميركية ثروته بـ4,9 مليارات دولار، الملايين لتطوير النادي وتحسين أدائه، وحقق مفاجأة كبرى بإحراز لقب البريمرليغ عام 2016 على حساب الأندية التقليدية في الكرة الإنكليزية مثل تشلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال.

وكان سريفادانابرابا من الشخصيات المحبوبة في ليستر نظراً لما قام به مع النادي الذي يعود تاريخه إلى العام 1884.

ولم تقتصر الإشادات بمالك النادي في إنكلترا فقط، بل شملت تايلاند، حيث قال مشجعون إنه ساهم في تطوير كرة القدم في بلاده أيضاً.

وأوضح أبيشار جيتراتكافيي، وهو أحد مشجعي ليستر، في تصريحات لوكالة فرانس برس من وسط العاصمة بانكوك "هو شخص مهم رفع من المعيار بالنسبة إلى كرة القدم التايلاندية (...) كان ثمة مشاريع من قبل ليستر سيتي لاختيار مراهقين تايلانديين للتدرب في أكاديمية النادي".

وأضاف "ستكون أمام هؤلاء فرصة لخدمة البلاد في المستقبل".