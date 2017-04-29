كونتي لا يجزم ببقاء هازار في تشيلسي!

وبعد أداء متواضع لهازار مع تشيلسي في 2015-2016، يقدم النجم البلجيكي مستويات رائعة هذا الموسم، فسجل 15 هدفا في الدوري الإنكليزي الممتاز حتى الآن وساهم بشكل كبير في تصدر فريقه الترتيب بفارق أربع نقاط أمام توتنهام الثاني، وذلك قبل خمس مباريات من النهاية.

ومع أن كونتي أكد أن تشيلسي لا يريد التخلي عن هازار (26 عامًا)، فإنه اعترف بأنه لا يمكنه تأكيد أن المهاجم البلجيكي لن يغادر "ستامفورد بريدج".

وقال كونتي في تصريح نشرته وسائل الإعلام البريطانية السبت: "أعتقد أنه من المستحيل بالنسبة لي أن أتحمل هذه المسؤولية، ليس فقط بشأن إدين، بل فيما يتعلق بكل لاعب".

وتابع: "في هذه الحالة، فإن القرار النهائي يعود للنادي. يمكنني قول رأيي بالوضع، ولكن الكلمة النهائية هي للنادي، اعتقد بأن هذا هو الصحيح".

وأضاف المدرب الإيطالي: "لا أعتقد بأن هذه الفكرة (بيع هازار) هي في ذهن مسؤولي النادي، لأنني أعتقد بأنه يجب أن نحسن الفريق ونعززه. لكن تعرفون أنه في كرة القدم هناك أيضاً إرادة اللاعب".

وأوضح أيضًا: "لكن أعتقد بأن إدين سعيد جداً بالبقاء في تشيلسي، أستطيع قول ذلك. أعتقد بأن كل شيء ممكن في كرة القدم، ليس فقط بالنسبة إلى إيدن بل لجميع اللاعبين".

ويخوض تشيلسي اختباراً صعباً الأحد حين يحل ضيفاً على إيفرتون السابع.