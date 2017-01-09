كوتينيو يستعد للعودة إلى تشكيلة ليفربول

ولم يخض كوتينيو أيّ مباراة منذ إصابته بتمزق في أربطة الكاحل في الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد سندرلاند (2-صفر) في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكد المدرب الألماني الإثنين أنّ كوتينيو سيكون في عداد تشكيلة الفريق التي تستعد لملاقاة ساوثهامبتون الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنكليزية.

وأوضح: "أعتقد أنه جاهز بدنياً للتواجد ضمن تشكيلة الفريق وهذا يعني أنه قد يشارك لبضع دقائق، لكن الأمر يتعلق بسير المباراة".

أضاف: "غاب عن الملاعب من ستة إلى سبعة أسابيع وهي فترة طويلة، ويحتاج لخوض دقائق في التمارين خصوصاً، ثم في أقرب فرصة ممكنة، دقائق في المباريات".

وتابع: "لم يتقرر شيء حتى الآن لكنه سيخوض الثلاثاء رابع حصة تدريبية له مع الفريق، الحصص التدريبية التي خاضها ليست كثيرة لكنها في المقابل كافية للتواجد ضمن التشكيلة".

كما كشف كلوب أن قائد الفريق جوردان هندرسون سيعاود التمارين أيضاً بعد معاناته من مشكلة في الكعب.

ويحل النادي ضيفاً هذا الأسبوع على مانشستر يونايتد في لقاء قمة الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن المرحلة 21 من الدوري.