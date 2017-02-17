فينغر: سأواصل التدريب في الموسم المقبل

ويتولى فينغر (67 عاماً) تدريب أرسنال منذ 1996، وقاده إلى العديد من الألقاب المحلية، الا أن سلسلة تقارير صحافية خلال الأسابيع الماضية، تحدثت عن احتمال مغادرته في نهاية الموسم، لاسيما في ظل عدم تجديد عقده بعد.

وتزايدت الضغوط على فينغر في أعقاب الخسارة القاسية (1-5) أمام بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وأكد المدرب الفرنسي أنه سيتخذ بحلول آذار/مارس أو نيسان/أبريل المقبلين قراره حول مستقبله مع النادي الانكليزي.

وشدد على أنه "مهما جرى، سأواصل التدريب في الموسم المقبل، أكان هنا أو في مكان آخر، هذا أمر مؤكد" بالنسبة اليه.

وأشار فينغر إلى أنه سيتحدث إلى أعضاء مجلس ادارة النادي اللندني "لكنني غير راغب في الحديث عن نظرتهم إلى مستقبلي. الأهم هو النادي، وليس مستقبلي".

وكان المدرب نفى هذا الأسبوع (قبل المباراة مع بايرن) تقارير صحافية تستند إلى تصريحات نقلها عنه لاعب أرسنال السابق أيان رايت، قال فيها إن فينغر أبلغه بقرب انتهاء مسيرته مع النادي اللندني.

وأشار فينغر في نفيه إلى أنه ليس "مستعداً" بعد للراحة من تدريب أرسنال، رابع ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز برصيد 50 نقطة تساوياً مع توتنهام هوتسبر، وبفارق عشر نقاط عن المتصدر تشلسي.

وكان أرسنال حقق بداية جيدة هذا الموسم، الا أن أداءه تراجع بعض الشيء، وتلقى خسارتين متتاليتين في المراحل الثلاث الأخيرة من الدوري، الأولى أمام واتفورد (1-2) والثانية أمام تشيلسي (1-3).