وهي المباراة الاولى للفريق اللندني بعد اعلان مدربه الفرنسي ارسين فينغر الجمعة بالتنحي في نهاية الموسم عن منصبه بعد 22 عاما على رأس الادارة الفنية للفريق.

وحث فينغر الجماهير للوقوف خلف الفريق لإنهاء الموسم على أعلى المستويات وخصوصا في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" التي تبقى الوحيدة امام النادي لانقاذ موسمه من خلال الظفر بلقبها وضمان المشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل، اذ ان ترتيبه الحالي في الدوري (المركز السادس، وهو الأسوأ في مسيرة الفرنسي) لن يتيح له التأهل كأحد أفضل أربعة أندية انكليزية.

لكن الجماهير لم تلب رغبة الفرنسي وواصلت عزوفها عن الحضور المباريات البيتية للنادي بملعب الامارات حيث كانت هناك العديد من المقاعد الشاغرة، ولم يكن هناك سوى بعض الهتافات المتفرقة من قبيل "هناك واحد ارسين فينغر واحد فقط" مع رفع لافتات كتب عليها "شكرا فينغر".

وتنتظر ارسنال قمة ساخنة امام ضيفه اتلتيكو مدريد الاسباني الخميس المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي قبل ان يحل ضيفا عليه في 3 ايار/مايو المقبل، وهو ما دفع مدربه فينغر الى اراحة بعض نجوم الفريق خصوصا الالماني مسعود اوزيل وحارس المرمى العملاق بيتر تشيك وجاك ويلشير.

وعانى ارسنال الامرين لتحقيق الفوز وهو انتظر حتى الدقائق الاخيرة لحسمه مستغلا اخطاء دفاعية كارثية للاعبي وست هام يونايتد.

وانتظر ارسنال الدقيقة 51 لافتتاح التسجيل عبر مدافعه الاسباني ناتشو مونريال بتسديدة قوية بيسراه على الطائر اسكنها الزاوية اليمنى للحارس جو هارت.

وادرك وست هام يونايتد التعادل عبر الدولي النمسوي ماركو ارناتوفيتش بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة اسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الدولي الكولومبي دافيد اوسبينا (64).

ومنح الويلزي ارون رامسي الفوز لارسنال عندما استغل كرة عرضية للفرنسي الكسندر لاكازيت ابعدها المدافع فهيأها لنفسه في الجهة اليسرى ورفعها عرضية داخل المنطقة خدعت الحارس هارت وسكنت الزاوية اليسرى البعيدة لمرماه (82).

ووجه ارسنال الضربة القاضية لجاره عبر لاكازيت من تسديدة قوية بيمناه من مسافة قريبة (85)، قبل ان يختم الاخير المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (89).

واصيب لاعب ارسنال المصري محمد النني قبل النهاية الشوط الاول، واضطر الى ترك الملعب على حمالة.

وفي مباراة ثانية، تعادل ستوك سيتي مع بيرنلي بهدف للسنغالي بابا اليون ندياي (11) مقابل هدف لاشلي بارنز (62).