غوارديولا يؤكد احتمال غياب جيسوس حتى نهاية الموسم

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي قبل مواجهة هادرسفيلد (درجة أولى) السبت في ثمن نهائي كأس إنكلترا لكرة القدم: "خضع لجراحة أمس (الخميس)، سارت الأمور بشكل جيد، الأهم الآن هو التعافي".

أضاف: "لا أعرف إذا سيحصل ذلك هذا الموسم أو الموسم المقبل، ستدوم فترة تعافيه بين شهرين وثلاثة أشهر".

وأصيب جيسوس (19 عاماً) خلال المباراة التي فاز بها فريقه على ضد بورنموث 2-صفر الإثنين الماضي.

وانضم جيسوس إلى مانشستر سيتي في مطلع العام الحالي بعدما وقع عقداً معه مقابل قرابة 33 مليون دولار أميركي إثر انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، وأمضى بعدها فترة أربعة أشهر مع فريقه السابق بالميراس.

وتألق في أربع مباريات خاضها مع الـ"سيتيزنس" وسجل ثلاثة أهداف وفرض نفسه أساسياً في التشكيلة على حساب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وقاد جيسوس منتخب بلاده الأولمبي في ألعاب ريو الصيف الماضي إلى إحراز باكورة ميدالياته الأولمبية الذهبية.