صلاح سيكون جاهزاً لمواجهة العودة أمام سيتي



وقال أبو تريكة في معرض حديثه عن غياب صلاح عن تشكيلة فريقه ليفربول الذي يخوض مباراة الديربي أمام جاره اللدود إيفرتون: "لقد تحدثت مع محمد صلاح. إنه بخير، إصابته لا تدعو للخوف".

وأضاف محلل beIN SPORTS : " غيابه اليوم لا يعدو أن يكون إجراءً وقائياً من مدرب الفريق يورغن كلوب، سيكون جاهزاً لملاقاة مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال".

وكان صلاح متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 29 هدفاً، قد خرج في بداية الشوط الثاني (52) من مباراة الذهاب للدور ربع النهائي لحساب دوري أبطال أوروبا أمام "السيتيزنس"، بعد شعوره ببعض الآلام.

يذكر أنّ ليفربول قد خطا خطوة عملاقةً نحو بلوغ نصف نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية بعد فوزه ذهاباً بثلاثية نظيفة على مواطنه سيتي وهو يستعد لخوض موقعة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب "الاتحاد".

