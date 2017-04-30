سوانسي يعرقل خطوات يونايتد نحو أوروبا

على ملعب "أولد ترافورد" استمرت معاناة فريق "الشياطين الحمر" على أرضه وتعادل للمرة التاسعة هذا الموسم، مفرطاً بفرصة انتزاع المركز الثالث من ليفربول الذي يحل ضيفاً على واتفورد الاثنين في ختام المرحلة.

وسجل لمانشستر واين روني من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وعادل الايسلندي جيلفي سيغوردسون (79).

واكتفى يونايتد الذي تعادل للمرة الرابعة عشرة هذا الموسم والثانية على التوالي (صفر-صفر أمام مانشستر سيتي الخميس الماضي في مباراة مؤجلة)، بنقطة رفع بها رصيده إلى 65 نقطة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة خلف "السيتيزنس" الذين يملكون فرصة انتزاع المركز الثالث في حال الفوز على مضيفهم ميدلزبره لاحقاً.

في المقابل، خطف سوانسي سيتي نقطة ثمينة عزز بها موقعه في المركز الثامن عشر برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين خلف هال سيتي السابع عشر وآخر الناجين من الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وبدا جلياً تأثر مانشستر يونايتد بالغيابات في صفوفه بسبب الاصابة، بل أن مباراة اليوم رفعت عدد المصابين في صفوفه بعدم تمكن المدافعين لوك شو والإيفواري إيريك بايلي من إكمال المباراة.

واضطر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى استبدال شو مبكراً (في الدقيقة التاسعة) بسبب إصابته ودفع بالاكوادوري أنطونيو فالنسيا، ثم تعرض بايلي بدوره إلى الإصابة في الدقيقة 57 فاضطر إلى ترك مكانه للإيطالي ماتيو دراميان.

وانضم شو وبايي الى المصابين السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والمدافع الأرجنتيني ماركوس روخو وكريس سمولينغ والفرنسي بول بوغبا الذي أعرب مورينيو عن أمله في أن يكون جاهزاً لمباراة الخميس المقبل أمام مضيفه سلتا فيغو الإسباني في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وقال مورينيو "أعتقد أن بول سيكون جاهزاً لخوض مباراتنا المقبلة، سنبذل كل ما في وسعنا من أجل أن يكون معنا".

وكان سوانسي سيتي الطرف الأفضل في الشوط الأول وكان الأقرب إلى افتتاح التسجيل لكن مانشستر يونايتد حصل على ركلة جزاء مشكوك في صحتها في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما توغل ماركوس راشفورد داخل المنطقة وحاول مراوغة الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي فسقط دون أن يلمسه الأخير.

وانبرى القائد روني للركلة بنجاح على يسار فابيانسكي مفتتحاً التسجيل (45+3)، ليصبح أول لاعب في تاريخ يونايتد ينجح في تسجيل 20 ركلة جزاء في الدوري الممتاز.

وحاول مانشستر يونايتد تأمين النتيجة في الشوط الثاني دون جدوى قبل أن يحصل الضيوف على ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة انبرى لها الايسلندي جيلفي سيغوردسون بروعة بيمناه وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الدولي الإسباني دافيد دي خيا.

وساهم سيغوردسون في تسجيل 21 هدفاً من أصل 40 لسوانسي سيتي في البريميير ليغ هذا الموسم (9 أهداف و12 كرة حاسمة).