سفيان فيغولي يبصم بقوة في الدوري الإنكليزي الممتاز

وكان فيغولي المنتقل من فالنسيا الإسباني إلى وست هام الصيف الفائت، نجم مباراة فريقه وضيفه وست بروميتش ألبيون 2-2 ضمن المرحلة الخامسة والعشرين.

وسجّل اللاعب الذي استبعد من المشاركة مع بلاده في كأس أفريقيا التي انتهت منذ أيام بفوز الكاميرون بلقبها، سجّل هدف التعادل لوست هام (63)، قبل أن يمنحه التقدم 2-1 بصناعة الهدف الثاني الذي وقّع عليه الأرجنتيني لانزيني (86).

وعاند الحظ وست هام وفيغولي الذي استبدل في الدقيقة 90+2 عندما تلقى هدف التعادل من مكايلي (90+4).