خماسية لآرسنال في وداعية فينغر

وارتدى لاعبو أرسنال وأنصار الفريق قمصاناً كتب عليها بالفرنسية "ميرسي أرسين"، أي شكرا أرسين، بينما اصطف لاعبو الفريقين كحرس شرف لفينغر (68 عاما) لدى دخوله أرض الملعب لتحية الجمهور الذي وصلت أعداده الى نحو 60 ألف مشجع.

وردد العديد من هؤلاء هتافات "ثمة أرسين فينغر واحد".

وامتلأت المدرجات في مباراة اليوم أكثر من المعتاد في الآونة الأخيرة، والتي شهدت احتجاجات من قبل المشجعين على فينغر وخروج الفريق خالي الوفاض في الأعوام الماضية، وعدم مشاركته في الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، وذلك للعام الثاني تواليا.

وقال فينغر في الكتيب الذي يوزع في المباريات البيتية "أتوقع أن يهيمن الحزن على هذا اليوم (...) هذه نهاية قصة طويلة بالنسبة إلي مع أرسنال. لكني في الوقت ذاته أشعر بالامتنان لأني أشرفت على ناد بهذا الحجم وسأعتز بذلك لفترة طويلة جدا".

وفي كتيب خاص من 60 صفحة وزعه النادي، قال الأخير إن "عصر أرسين فينغر هو حقبة لن ينساها مشجعو أرسنال أبدا (...) مباريات ولاعبون أسطوريون"، وأحد "أكبر الأندية التي أنتجتها كرة القدم الانكليزية".

وبالعودة الى مجريات اللعب، فقد تناوب على تسجيل الاهداف كل من الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ (14 و75)، الفرنسي الكسندر لاكازيت (45)، البوسني سياد كولاسيناتش (54) والنيجيري اليكس ايوبي (64).