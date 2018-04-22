جماهير سيتي تجتاح استاد الاتحاد

ونزل الآلاف من الجماهير إلى أرضية الملعب وطوقوا لاعبي الفريق محاولين أخذ صورٍ تذكارية معهم.

واحتفل مانشستر سيتي بتتويجه باللقب امام جماهيره بفوز كاسح على ضيفه سوانسي سيتي بخماسية نظيفة.

وكان مانشستر سيتي توج بطلا للدوري الاحد الماضي بعد الخسارة المفاجئة لمنافسه المباشر وجاره مانشستر يونايتد أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون صاحب المركز الأخير صفر-1، بعدما كان لاعبو المدرب الاسباني جوزيب غوارديولا تغلبواعلى توتنهام هوتسبر 3-1 قبلها بـ24 ساعة.

وانتظر مانشستر سيتي حتى اليوم الاحد للاحتفال وبأفضل طريقة ممكنة بتتويجه باللقب الثاني هذا الموسم بعد كأس الرابطة.