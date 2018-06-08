توتنهام يمدد عقد نجمه هاري كاين حتى عام 2024

وقال النادي عبر "تويتر": نحن مسرورون بالإعلان عن توقيع كاين عقداً لستة أعوام مع النادي حتى عام 2024".

ويأتي تجديد عقد المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً، ليضع حداً للتقارير الصحافية التي تحدثت عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني علماً بأن أندية أوروبية أخرى أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب الذي كان هداف الدوري الإنكليزي الممتاز في موسمي 2015-2016 و2016-2017.

وفي الموسم المنصرم، سجل كاين 41 هدفا في مختلف المسابقات (رقم قياسي شخصي)، لكنه حل ثانياً في ترتيب هدافي الدوري الممتاز، بفارق هدفين عن نجم ليفربول المصري محمد صلاح.

