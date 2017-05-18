توتنهام يكتسح شباك ليستر سيتي

وارتدت المواجهة بين الفريقين طابعاً هامشياً كون توتنهام خسر معركة اللقب لمصلحة جاره تشيلسي وضمن الوصافة وبطاقة التأهل المباشر إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حين أن ليستر الذي كان يتصارع الموسم الماضي مع توتنهام بالذات على اللقب وانتزعه منه في المتر الأخير، متواجد في منتصف الترتيب وفاقد الأمل بالمشاركة القارية الموسم المقبل.

ويدين توتنهام بتجديده فوزه على ليستر في معقله، بعد أن خرج فائزاً ايضاً من الزيارة الأخيرة الى ملعب منافسه بنتيجة 2-0 الموسم الماضي في مسابقة الكأس، إلى هاري كاين الذي دك شباك الخصم برباعية والكوري الجنوبي سون هيونغ مين الذي سجّل هدفين.

وجاء الهدف الأول لكاين في الدقيقة 25 بعدما وصلته الكرة من سون هيونغ مين بالذات اثر هجمة مرتدة سريعة، فيما عزز الثاني النتيجة في الدقيقة 36 بعد تمريرة متقنة من ديلي آلي تابعها الكوري الجنوبي "طائرة" في الشباك.

وفي الشوط الثاني، قلّص ليستر الفارق في الدقيقة 59 عبر بن شيلويل الذي وجد نفسه أمام مرمى مشرع أمامه بعد خروج خاطئ للحارس الفرنسي هوغو لوريس، فسدد الكرة في الشباك، لكن سرعان ما رد كاين واعاد الفارق الى ما كان عليه بكرة رأسية (63).

ووجه سون هيونغ مين الضربة القاضية لرجال المدرب كريغ شكسبير بتسجيله هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الرابع اثر هجمة مرتدة وتمريرة من كاين نفسه أتبعها بمجهود فردي حيث تلاعب بالدفاع قبل أن يسدد من خارج المنطقة الى الزاوية اليسرى الأرضية (71).

وأكمل توتنهام مهرجانه بالهدف الثالث لكاين بتسديدة من مشارف المنطقة (88)، ثم سرعان ما أضاف المهاجم الدولي هدفه الرابع بتسديدة مماثلة (90+2)، رافعاً رصيده الى 26 هدفاً في الدوري هذا الموسم، ليتصدر ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن مهاجم ايفرتون البلجيكي روميلو لوكاكو.

وستكون الفرصة سانحة أمام كاين لحسم لقب جائزة هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي (سجّل 25 هدفاً الموسم الماضي)، وذلك عندما يختتم توتنهام موسمه يوم الأحد أمام مضيفه هال سيتي.