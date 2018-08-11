على ملعب "سانت جيمس بارك"، استهل الضيوف المباراة بقوة حيث تمكنوا من افتتاح باب التسجيل منذ الدقيقة 8 بفضل البلجيكي يان فيرتونخين، غير أنّ صاحب الأرض سرعان ما استعاد توازنه بهدف التعادل الذي وقعه خوسيلو (11)، ولكن ديلي آلي عاد ليربك حسابات الـ"ماغبايز" بالهدف الثاني (18).

ولم يقم توتنهام الذي سينتقل الى ملعبه الجديد في أيلول/سبتمبر المقبل، باجراء أي صفقة قبل إقفال سوق الانتقالات الصيفية الخميس عشية انطلاق الدوري. وأشرك مدربه الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو ثنائي منتخب انكلترا في مونديال روسيا 2018، هاري كاين هداف كأس العالم وديلي آلي، الى جانب صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن، على رغم عودتهم منذ فترة وجيزة الى التمارين بعد المشاركة في النهائيات الروسية.

أما نيوكاسل فهو الآخر لم يقم بتغييرات كثيرة على تشكيلة الموسم الماضي باستثناء حصوله على خدمات المهاجم الفنزويلي سالومون روندون من وست بروميتش ألبيون على سبيل الاعارة.

بدأت المباراة سريعة من الطرفين، قبل ان يفتتح مدافع توتنهام فيرتونخين التسجيل سريعا في الدقيقة 8، اثر كرة رأسية ارتطمت بالعارضة وتهادت خلف خط المرمى.

ورد نيوكاسل بعد ثلاث دقائق فقط بهدف بطريقة مماثلة للإسباني خوسيلو بعد كرة عرضية رفعها الاسكتلندي مات ريتشي.

الا ان توتنهام استعاد التقدم بهجمة مرتدة، مرر خلالها الإيفواري سيرج أورييه كرة عرضية متقنة داخل المنطقة حولها ديلي آلي بعيدا عن حارس نيوكاسل السلوفاكي مارتن دوبرافكا (18).

وضغط نيوكاسل لإدراك التعادل وأضاع له السنغالي محمد ديامي هدف محقق عندما سدد في القائم في مطلع الشوط الثاني (48).

وأتيحت لنيوكاسل فرصة خطرة لمعادلة النتيجة عبر روندون الذي دخل في الشوط الثاني بدلا من جوزيلو، الا أن كرته اصطدمت بساق فيرتونغن ثم بالعارضة (86).

وكان الموسم الكروي 2018-2019 قد افتتح الجمعة بفوز مانشستر يونايتد على ضيفه ليستر سيتي 2-1.

