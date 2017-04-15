توتنهام يتنزه أمام بورنموث وليستر يتعثر

وبصم على رباعية توتنهام البلجيكي موسى ديمبيلي (16) والكوروي الجنوبي هيونغ سون (19) وهاري كين (48) وفنسنت يانسن (90+2).

وهو الفوز الحادي والعشرون لتوتنهام ليعزز به مركزه الثاني برصيد 71 نقطة بفارق أربع نقاط مؤقتاً على المتصدر تشيلسي الذي يخوض الأحد مباراة قمة ضد مضيفه مانشستر يونايتد.

وتلقى بورنموث خسارته السادسة عشرة ليتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتا بفارق نقطة عن كريستال بالاس السادس عشر والذي يواجه ليستر سيتي لاحقاً.

ورفع هاري كين رصيده إلى 20 هدفاً ليحتلالمركز الثاني على لائحة هدافي الدوري الممتاز بفارق 3 أهداف عن المتصدر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم ايفرتون.

وبات كين رابع لاعب في الدوري الانكليزي الممتاز يسجل على الأقل 20 هدفاً في ثلاث مواسم متتالية، بعد المهاجمين السابقين وهم: آلان شيرر (نيوكاسل) والفرنسي تيري هنري (أرسنال) والهولندي رود فان نيسترلوي (مانشستر يونايتد).

ليستر يتعثر وايفرتون يزيح يونايتد وارسنال

وتعثر ليستر للمرحلة الثانية على التوالي بعد سلسلة من خمسة انتصارات مع مدربه الجديد كريغ شكسبير، وهذه المرة بالتعادل خارج قواعده مع كريستال بالاس 2-2 في مباراة تقدم خلالها مرتين عبر الألماني روبرت هوث (6) وجايمي فاردي (52).

لكن المضيف اللندني رفض الاستسلام بين جماهيره وعادل مرتين بواسطة الفرنسي يوهان كاباي (54) والبلجيكي كريستيان بينتيكي (70) الذي سجل هدفه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، وذلك بعدما اكتفى بواحد في المباريات الـ13 التي سبقت هذه السلسلة.

وكان حامل اللقب خرج فائزا من مبارياته الخمس الأولى في الدوري مع خليفة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، لكنه سقط في المرحلة السابقة أمام ايفرتون (2-4) وأتبعها بالخسارة في منتصف الأسبوع أمام مضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني (صفر-1) في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ويأمل ليستر أن يستعيد عافيته الثلاثاء عندما يستضيف نادي العاصمة الإسبانية، وصيف بطل الموسم الماضي، وأن يكرر سيناريو الدور الثاني من المسابقة القارية حين خسر أمام الفريق الإسباني الأخر اشبيلية 1-2 ثم فاز ايابا على أرضه 2-صفر.

وعلى ملعب "غوديسون بارك"، صعد ايفرتون موقتا الى المركز الخامس على حساب مانشستر يونايتد وارسنال بفوزه على ضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف لفيل جاغييلكا (49) وبن مي (71 خطأ في مرمى فريقه) والمتألق البلجيكي روميلو لوكاكو (74)، مقابل هدف لسم فوكس (52 من ركلة جزاء).

ورفع فريق المدرب الهولندي رونالد كومان رصيده الى 57 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام يونايتد الذي يستضيف تشلسي الأحد، وثلاث نقاط أمام ارسنال الذي يختتم المرحلة الإثنين في ضيافة ميدلزبره.

وأنقذ الإيطالي فابيو بوريني نقطة لفريقه الجريح سندرلاند، متذيل الترتيب، باداركه التعادل 2-2 أمام وست هام يونايتد الذي تقدم مرتين بواسطة الغاني اندريه ايو (5) قبل أن يعادل التونسي وهبي الخزري من ركلة ركنية خادعة (26)، ثم عبر جيمس كولينز (47)، لكن فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز خطف التعادل في الدقيقة الأخيرة.

وعمق واتفورد جراح سوانسي سيتي المهدد بالهبوط بالفوز عليه بهدف سجله الفرنسي ايتيان كابو (42)، فيما تغلب ستوك سيتي على هال سيتي بثلاثة أهداف للنمسوي مارمو ارناوتوفيتش (6) وبيتر كرواتش (66) والسويسري شيردان شاكيري (80)، مقابل هدف لهاري ماغواير (51).