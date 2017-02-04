تشيلسي يصفع آرسنال وسقوط جديد لكلوب مع ليفربول

أزاح تشلسي جاره اللندني آرسنال بنسبة كبيرة عن المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، عندما هزمه 3-1 السبت على ملعبه "ستامفورد بريدج" وأمام 41 ألف متفرج في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين.

ورفع تشلسي رصيده الى 59 نقطة في الصدارة قبل 14 مرحلة على ختام الموسم، بفارق 12 نقطة عن آرسنال الثالث والباحث عن لقبه الأول منذ 2004.

وتخلّف آرسنال بفارق ثلاث نقاط عن جاره الآخر توتنهام الوصيف والذي فاز على ميدلسبروه بهدف وحيد سجله هاري كين من ركلة جزاء (58).

وسجل لتشيلسي الإسباني ماركوس ألونسو (13) والبلجيكي آدين هازار (53) والإسباني الآخر سيسك فابريغاس (85)، ولآرسنال الفرنسي أوليفييه جيرو (90+1).

وارتفعت حظوظ المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بإحرازه اللقب في أول موسم له مع الـ"بلوز"، والأول للنادي منذ 2015، إذ حقق فوزه التاسع على التوالي على أرضه هذا الموسم وتحديدا منذ سقوطه أمام ضيفه ليفربول 1-2 في 16 أيلول/سبتمبر الماضي في المرحلة الخامسة. أما الخسارة الأخيرة لتشلسي على ارضه أمام ارسنال فتعود الى 29 تشرين الاول/اكتوبر 2011 (3-5).

وثأر تشلسي للخسارة القاسية التي مني بها ذهابا على ارض ضيفه في "إستاد الامارات" بثلاثية نظيفة والتي جاءت مباشرة بعد سقوطه امام ليفربول، فكانت بمثابة جرس إنذار للاعبي كونتي الذين انتفضوا بعدها وحققوا 13 انتصاراً متتالياً، قبل خسارتهم الوحيدة في مبارياتهم الـ17 الأخيرة، وذلك في المرحلة العشرين أمام توتنهام (صفر-2).

وخاض آرسنال اللقاء في غياب مدربه الفرنسي أرسين فينغر الذي ينفذ عقوبة إيقافه لأربع مباريات بسبب "سوء تصرفه" على خلفية طرده في المباراة التي فاز فيها فريقه على بيرنلي 2-1 في المرحلة 22 ودفعه الحكم الرابع.

وبكر تشلسي بافتتاح التسجيل بعد كرة رأسية من المهاجم الاسباني دييغو كوستا ارتدت من عارضة الحارس بتر تشيك، تابعها زميله ومواطنه الظهير ماركوس الونسو برأسه في الشباك الخالية (13).

وأدت رأسية الونسو الى اصابة مدافع ارسنال ومواطنه هكتور بيليرين فدخل بدلاً منه البرازيلي غابريال باوليستا.

وسنحت لآرسنال فرصة معادلة النتيجة، بيد أن رأسية غابريال صدها حارس المرمى الدولي البلجيكي تيبو كورتوا ببراعة (38).

وكما حصل في الشوط الاول، بكر تشلسي بهز شباك آرسنال في الثاني، بعد خطأ بالتشتيت في منتصف الملعب للمدافع الفرنسي لوران كوسييلني، فانطلق هازار وتلاعب بالدفاع، قبل أن يسجل من داخل المنطقة بيمينه الهدف الثاني (53).

وبحث داني ويلبيك عن تقليص الفارق، بيد أن كورتوا حرمه من ذلك (78).

وبعد ثوان من دخوله بديلا لهازار، استفاد فابريغاس من خطأ كبير لتشيك بالتشتيت، فلعب كرة ساقطة من فوقه مسجلا في مرمى فريقه السابق (85).

وفي الوقت بدل الضائع، قلص المهاجم البديل الفرنسي أوليفييه جيرو الفارق الى 1-3 برأسية من داخل المنطقة مرت تحت يدي كورتوا (90+1).

وهذه الخسارة الثانية على التوالي لآرسنال بعد سقوطه أمام واتفورد في المرحلة السابقة.

ليفربول يواصل إهدار النقاط

وسقط ليفربول في فخ مضيفه هال سيتي عندما خسر بثنائية نظيفة أبقت رصيده عند 46 نقطة.

وهذه المرة الخامسة التي يفشل بها ليفربول في الفوز بجميع المنافسات والثالثة في الدوري الممتاز (خسر في مباراتين وتعادل واحدة).

وسجل السنغاليين ألفريد ندياي والهاج نياسي هدفي الفوز لهال سيتي (44 و84) الذي تقدم للمركز الثامن عشر بـ20 نقطة إثر سقوط كريستال بالاس المدوي أمام ضيفه سندرلاند برباعية نظيفة.

وتناوب على أهداف سندرلاند كل من الإيفواري لامين كونيه والغابوني ندونغ وهدافه جيرمين ديفو (45+1 و45+3).

وفي مباراة مثيرة شهدت تسجيل تسعة أهداف فاز إيفرتون على ضيفه بورنموث 6-3، ووقع على أهداف الفائز البلجيكي روميلو لوكاكو (1 و29 و83 و84) وماكارثي (23) وباركلي (90)، فيما جاءت أهداف الضيف بفضل النرويجي جوشوا كينغ (59 و70) وآرتر (90).

وفاز وست هام على صاحب الأرض ساوثهامبتون 3-1، سجل الأهداف للضيف أندي كارول والإسباني بيدرو أوبيانغ ونوبل (14 و44 و52)، وللخاسر الإيطالي غابياديني (12).

وقاد ديني والفرنسي نيانغ فريقهما واتفورد للفوز على بيرنلي بعدما سجلا هدفي الفوز (10 و45)، مقابل هدف سجله النمسوي بارنيس من ركلة جزاء (78) علماً أن بيرنلي لعب منقوصاً من الدقيقة السادسة بسبب طرد هيندريك.

كما فاز وست بروميتش على ستوك سيتي بهدف وحيد وقّع عليه ماريسون في وقت مبكر (6).