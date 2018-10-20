على ملعبه "ستامفورد بريدج"، سجّل تشيلسي بداية مثالية في اللقاء بعد تحقيق الهدف الأول برأسية أنطونيو روديغر (21)، غير أنّ اليونايتد عاد بقوة في الشوط الثاني بفضل هدفي نجمه الفرنسي أنطوني مارسيال (55 و73)، ولكنّ روس باركلي رفض الانصياع لرغبة الضيوف ودكّ مرماهم في الوقت البديل بهدف قاتل (90+6).

بهذا التعادل، سيكون تشيلسي (21 نقطة) مرشحاً بقوة لفقدان زعامته المشتركة للدوري مع مانشستر سيتي وليفربول (20 نقطة لكليهما) اللذين يلعبان لاحقاً مع بيرنلي وهدرسفيلد تاون توالياً. أمّا مانشستر يونايتد فقد قفز إلى المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

تابعوا أبرز أهداف مباراة القمة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد (2-2)

- دق 90+6: روس باركلي يستغل ارتباك دفاعات اليونايتد ويمنح تشيلسي هدف التعادل في آخر دقيقة.

- دق 73: الفرنسي مارسيال يعود مجدداً للعب دور البطولة موقعاً هدف التقدم لمانشستر يونايتد من تسديدة مميزة.

- دق 55: أنطوني مارسيال يهدي هدف التعادل لليونايتد بعد تسديدة قوية واستثمار ذكي لتشتت دفاع الـ"بلوز".

- دق 20: روديغر يهدي تشيلسي هدف التقدم برأسية قوية وبعيداً عن أي محاصرة مستثمراً ركنية متقنة من البرازيلي ويليان.

تشيلسي - مانشستر يونايتد.. تشكيلة الفريقين