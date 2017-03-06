تشيلسي يحسم دربي لندن ويبتعد في صدارة الدوري الإنكليزي

وواصل تشيلسي تألقه هذا الموسم وتجاوز مضيفه وست هام 2-1 الإثنين في المرحلة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وافتتح البلجيكي إيدين هازارد التسجيل مع الدقيقة الخامسة والعشرين عندما استثمر تمريرة الإسباني بيدرو رودريغيز، بعد هجمة مرتدة مميزة.

واحتاج الإسباني دييغو كوستا هداف تشيلسي وثالث هدافي الدوري الممتاز (17 هدفاً) إلى خمس دقائق من بداية الشوط الثاني لتطبيق أفكار مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي والتوقيع على الهدف الثاني.

وبدا تشيلسي مسيطراً على سير المباراة حتى انتهاء وقتها الأصلي، قبل أن يذلل الأرجنتيني مانويل لانزيني الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع مستفيداً من سوء تمركز دفاع تشيلسي.

وصار رصيد تشيلسي 66 نقطة مبتعداً بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه توتنهام، علماً أنّ مانشستر سيتي الثالث يملك مباراة مؤجلة و55 نقطة.