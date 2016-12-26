تشيلسي بلا هوادة وجيرو ينقذ فينغر ويونايتد يواصل الانتفاضة

وسجل للبلوز أهدافه، الإسباني بيدرو رودريغيز ثنائية (24، 90) والبلجيكي إيدين هازارد من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

ورفع فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي رصيده إلى 46 نقطة في ريادة الترتيب، فيما بقي رصيد بورنموث 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

أنطونيو كونتي هو أول مدرب في الدوري الممتاز يفوز في 15 من أول 18 مباراة له في المسابقة.

ومنذ الهزيمة 0-3 على ملعب آرسنال في 24 أيلول/سبتمبر الماضي بات تشيلسي بمثابة كتلة خرسانية لا يمكن اختراقها حيث لم يتعرض الفريق لأي

هزيمة منذ ذلك الحين.

وحافظ تشيلسي على نظافة شباكه في تسع مباريات قبل أن تهتز شباكه مرتين فقط بعد تلك المرحلة، وهي إشارة على تكيف اللاعبين مع طريقة لعب المدرب الإيطالي انطونيو كونتي 3/4/3.

فاز تشيلسي في 12 مباراة متتالية لأول مرة بتاريخ النادي.

فوز رابع توالياً ليونايتد

وعلى ملعبه "اولد ترافورد"، واصل مانشستر يونايتد أداءه الجيد بتحقيق فوزه الرابع توالياً، وأبقى سجله خالياً من الهزائم للمباراة التاسعة توالياً، وذلك بتغلبه على ضيفه سندرلاند 3-1.

وكانت المباراة الأولى لمدرب سندرلاند الاسكتلندي ديفيد مويس في "أولد ترافورد"، منذ إقالته من تدريب يونايتد في نيسان/ابريل 2014.

وافتتح لاعبو المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو التسجيل في الدقيقة 39 عبر الهولندي دالي بليند الذي تبادل الكرة مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قبل أن يسددها أرضية في شباك جوردن بيكفورد.

وبعد تمريرته الحاسمة الأولى في الدوري الإنكليزي الممتاز، انتقل العملاق السويدي إلى التهديف، مسجلاً الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 82 بعد تمريرة من الفرنسي بول بوغبا.

وسجل مانشستر الهدف الثالث عن طريق البديل الأرميني هنريك مخيتريان في الدقيقة 86 بعد تمريرة حاسمة أخرى من إبراهيموفيتش.

وخطف الايطالي فابيو بوريني هدف الشرف لسندرلاند في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة من خارج المنطقة.

ورفع يونايتد رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس أما سندرلاند فبقي رصيده 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

معدل فوز البرتغالي جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد حتى الآن 50٪، وهو نفس معدل ديفيد مويس فترة ولايته في أولد ترافورد.

رأس جيرو ينقد فينغر

وعلى "ستاد الامارات"، تجنّب المدرب الفرنسي أرسين فينغر المزيد من الإحراج بفضل مواطنه أوليفييه جيرو الذي أهدى آرسنال فوزاً قاتلاً على ضيفه وست بروميتش البيون 1-0 في الدقيقة 86 من كرة رأسية إثر تمريرة من الألماني مسعود أوزيل.

ودخل النادي اللندني المباراة إثر هزيمتين توالياً خارج قواعده ضد إيفرتون ومانشستر سيتي (بنتيجة واحدة 1-2).

وبات رصيد آرسنال 37 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد وست بروميتش عند النقطة 23 في المركز التاسع.

شارك مسعود أوزيل في المباراة رقم 100 له في الدوري الممتاز، قدم فيها 36 تمريرة حاسمة، لاعب يونايتد الفرنسي سابقاً إريك كانتونا قدم فقط أكثر من الألماني بعد 100 مباراة في الدوري (39).

ليستر يسقط على ملعبه

من جهته واصل ليستر سيتي حامل اللقب سقوطه الحر نحو معركة الهبوط بخسارته 2-0 أمام ضيفه إيفرتون.

ولم يمثل إيفرتون - الذي خسر بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام ليفربول في الجولة الماضية - أي خطورة إلى أن انطلق كيفن

ميرالاس ليستحوذ على كرة لعبها الحارس جويل روبلز وسجل هدفاً بعدما اصطدمت تسديدته بأحد اللاعبين في طريقها إلى المرمى بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أنهى روميلو لوكاكو هجمة مرتدة سريعة بتسجيل الهدف الثاني.

وبهذه النتيجة يرتقي إيفرتون إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة بينما يبتعد ليستر حامل اللقب بثلاث نقاط ومركزين عن منطقة الهبوط.

الثعالب لم يفوزا في مباراة ضمن البوكسينغ داي منذ الانتصار على شيفيلد وينزداي 1-0 في عام 1998 ( تعادل واحد و6 خسارات).

وفي مباراة أخرى منح المهاجم آندريه غراي فريقه بيرنلي انتصاراً على أرضه بهدف دون رد أمام ميدلسبره في أول مواجهة على الاطلاق بين الطرفين في الدوري الانكليزي ليرتقي الفائز للمركز 14 في الترتيب برصيد 20 نقطة أمام ميدلسبره بالذات بفارق نقطتين.

وحفلت المباراة بالخشونة ليشهر الحكم كريغ باوسون 11 بطاقة صفراء للاعبين من الفريقين.

وفي مباراة أخرى تجرع سوانزي سيتي المتعثر الهزيمة الثالثة على التوالي عندما باعد وست هام يونايتد المسافة التي تفصله عن مراكز الهبوط بفوز مريح 4-1.

وسمح خطأ من لوكاس فابيانسكي حارس الفريق صاحب الضيافة لاندريه ايو لاعب سوانزي السابق بان يضع وست هام في المقدمة بعد 13 دقيقة، وضاعف وست هام الغلة في الدقيقة 50 عندما قابل المدافع ونستون ريد ركلة ركنية من ديميتري باييه بضربة رأس لم تمنح فابيانسكي أي فرصة، وصعب ميخائيل انطونيو النتيجة على أصحاب الأرض بإحرازه الثالث.

وسجل فرناندو يورنتي هدف العزاء لسوانزي في الدقائق الاخيرة لكن كان لا يزال هناك بعض الوقت لاندي كارول ليكمل الرباعية ليحقق وست هام ثالث انتصار له على التوالي.