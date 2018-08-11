ولم يجد تشيلسي صعوبة بالغة في حسم مواجهته مع صاحب الأرض هدرسفيلد اليوم السبت بعدما غلبه 3-0 في المرحلة الأولى من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وضرب تشيلسي أكثر من عصفور بحجر واحد تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي ساري، إذ أشرك بعض الوافدين الجدد مثل الحارس الإسباني كيبا والإيطالي جورجينيو واطمأن على جاهزية الفرنسي كانتي والبلجيكي هازار إضافة لعودته بالفوز.

وافتتح كانتي الفائز مع فرنسا بكأس العالم منذ أسابيع النتيجة مستغلاً تمريرة البرازيلي ويليان (34) قبل أن يضيف جورجينيو الهدف الثاني من ركلة جزاء (45).

واحتاج تشيلسي إلى مهارة نجمه الأول هازار كي يؤمن على المباراة نهائياً بعدما اخترق دفاعات هدرسفيلد وأرسل كرة موزونة إلى الإسباني بيدرو الذي واجه المرمى بذكاء (80).

والتحق تشيلسي بالفرق الكبرى التي انتصرت بالجولة الأولى مثل مانشستر يونايتد الذي تجاوز ليستر سيتي 2-1 وتوتنهام الفائز على نيوكاسل بذات النتيجة، علماّ أنّ ليفربول سيواجه وست هام ويلتقي أرسنال مع مانشستر سيتي الأحد.

وفي بقية المباريات فاز بورنموث على ضيفه كارديف سيتي 2-0 سجلهما فارسر وويلسون (24 و90) علماً أنّ الأخير أضاع ركلة جزاء (34) وخسر فولهام على أرضه أمام كريستال بالاس بهدفي الغاني شلوب والإيفواري زاها (41 و80) 2-0، وأخيراً قاد الأرجنتيني بيريرا فريقه واتفورد لتجاوز برايتون بهدفين دون رد وقع عليهما (35 و54).

ويلعب اليوم إيفرتون أمام ولفرهامبتون، والأحد ساوثهامبتون أمام بيرنلي.