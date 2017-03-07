تثبيت عقوبة إبراهيموفيتش بالحرمان لثلاث مباريات



وأكّد الاتحاد الإنكليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الثلاثاء أنّ إبراهيموفيتش اعترف باتهامه بارتكاب السلوك العنيف، وسيتم إيقافه بأثر فوري ابتداءً من تاريخ نشر البيان.

ووجه الاتحاد الإنكليزي اتهاماً صريحاً لكلّ من إبراهيموفيتش وتيرون مينغس بارتكاب تصرف غير لائق (السلوك العنيف) خلال لقاء مانشستر يونايتد وضيفه بورنموث السبت الفائت ضمن مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأشار الاتحاد الإنكليزي في بيان نشره الإثنين إلى أنّ إبراهيموفيتش ومينغس اشتركا في حادثتين منفصلتين بأول 44 دقيقة بعيداً عن أنظار الحكام لكنها ظهرت في كاميرات الفيديو.



واعتدى إبراهيموفيتش على مينغس بدون كرة ورد الأخير بالخشونة على الأول في لقطة أخرى وكانت أفعالهما تستحق الطرد.



وستحرم هذه العقوبة مانشستر يونايتد من جهود إبراهيموفيتش في ثلاث مباريات، مما يعني غيابه عن ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي أمام تشيلسي الإثنين المقبل (أهم مباريات مانشستر).



وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، وأضاع إبراهيموفيتش ركلة جزاء (72)، علماً أنّ الاخير أنكر في تصريحات صحفية ان يكون تعمّد ضرب مينغس.