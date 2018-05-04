برايتون يضمن البقاء بفوز تاريخي على مانشستر يونايتد

ويدين برايتون بفوزه الى لاعب وسطه الالماني باسكال غروس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 57.

فقبل اسبوعين على مواجهة فريقه السابق في المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الانكليزي، أجرى مدرب فريق "الشياطين الحمر" 6 تغييرات على تشكيلته فدفع الثمن غاليا حيث نجح برايتون في ضرب عصفورين بحجر واحد.

وحقق برايتون فوزه الاول على مانشستر يونايتد منذ 1982 مؤجلا حسم الأخير للوصافة، وضمن بقاءه في الدوري الممتاز.

وارتقى برايتون الى المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة وبات يبتعد بفارق 8 نقاط عن ساوثمبتون الثامن عشر وصاحب المركز الاخير المؤدي الى الدرجة الثانية والذي سيلاقي سوانسي سيتي السابع عشر (33 نقطة) الثلاثاء، وبالتالي كيفما كانت النتيجة لن يتمكن أحدهما من اللحاق به قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

في المقابل، يتعين على مانشستر يونايتد الانتظار لضمان الوصافة حيث تفصله 5 نقاط عن ليفربول الثالث و6 نقاط عن توتنهام الرابع.

وغاب الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو عن صفوف مانشستر يونايتد بسبب الاصابة ودفع مورينيو بالفرنسي انتوني مارسيال وماركوس راشفورد في خط الهجوم لكنهما فشلا في ترجمة الفرص القليلة التي سنحت أمامهما.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات ستوك سيتي مع كريستال بالاس، وليستر سيتي مع وست هام، ووست بروميتش البيون مع توتنهام هوتسبر، وواتفورد مع نيوكاسل، وبورنموث مع سوانسي سيتي، وايفرتون مع ساوثمبتون، على ان تختتم الأحد بلقاءات مانشستر سيتي مع هادرسفيلد، وتشلسي مع ليفربول، وأرسنال مع بيرنلي.