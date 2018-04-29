حسم مانشستر يونايتد مواجهته مع ضيفه آرسنال 2-1، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

سجل الفرنسي بول بوغبا (16) والبلجيكي مروان فيلايني (90+1) هدفي يونايتد، فيما سجل الأرميني هنريك مختاريان هدف آرسنال في الدقيقة 51.

رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد آرسنال عند 57 نقطة في المركز السادس.

تفاصيل المباراة

- نهاية المباراة بتفوق يونايتد 2-1.

- فيلايني ينجح في تسجيل الهدف الثاني ليونايتد من رأسية في الدقائق الأخيرة.

- راشفورد يضيف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد لكن الحكم يلغيه بسبب التسلل.

- عشرة دقائق قبل النهاية، النتيجة على حالها والمحاولات تغيب عن الفريقين.

- مختاريان يدرك التعادل لآرسنال بعد مجهود مميز من غرانيت تشاكا آنهاه الارميني بنجاح في مرمى دي خيا.

- نهاية الشوط الأول بتفوق يونايتد بهدف بول بوغبا.

- الهدوء سمة الربع ساعة الأخير من الشوط الأول باستثناء محاولة أشلي يونغ التي اصابت القائم.

- الأرميني مختاريان كاد أن يعادل النتيجة بتسديدة زاحفة مرت قريبة من مرمى فريقه السابق مانشستر يونايتد.

- بول بوغبا يبدأ عملية هجومية وينهيها في مرمى آرسنال معلناً تقدم يونايتد بهدف نظيف.

المباراة تبدأ بتكريم المدرب التاريخي لآرسنال أرسين فينغر من قبل غريمه السابق سير أليكس فيرغسون، ومصافحة بينه وبين مورينيو تنهي خلافات طويلة.

مرحلة مهمة ليحسم مانشستر يونايتد معركة المركز الثاني مع ملاحقيه، في حين سيلعب آرسنال السادس من أجل البحث عن دفعة معنوية قبل مواجهة اياب الدور نصف النهائي لمسابقة يوروبا ليغ أمام أتلتيكو مدريد حيث تعادلا ذهاباً في لندن 1-1.

المواجهة ستكون الأخيرة لأرسين فينغر على رأس الإدارة الفنية لآرسنال أمام نادي مانشستر يونايتد، بعد أن أعلن رحيله عن المدفعجية نهاية الموسم.

تشكيلة ارسنال

📋 Here's how we line up for today's game at Old Trafford#MUFCvAFC pic.twitter.com/cLmtWzrqax — Arsenal FC (@Arsenal) April 29, 2018

تشكيلة مانشستر يونايتد