الدوري الإنكليزي: صراع في الجو حول بقاء فينغر أو رحيله!

استمرت مطالبة مشجعي آرسنال الإنكليزي برحيل المدرب الفرنسي آرسين فينغر عن النادي، وقد ذهب بعضهم إلى حد دفع بدل استئجار طائرة من أجل رفع يافطة تطالبه بمغادرة النادي اللندني.

ومرت الطائرة السبت فوق ملعب "ذي هاوثورنز" قبيل انطلاق مباراة آرسنال ومضيفه وست بروميتش ألبيون في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكتب على اليافطة التي جالت بها الطائرة فوق الملعب "لا عقد #إرحل فينغر"، في إشارة إلى انتهاء عقد المدرب الفرنسي الصيف المقبل وعدم رغبة معظم مشجعي النادي بتجديده بسبب فشله في قيادة الأخير إلى لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 1994.

لكن وبعد 16 دقيقة من إنطلاق المباراة، مرت طائرة أخرى فوق الملعب تحمل يافطة كتب عليها "نثق بأرسين، #الاحترام لأرسين فينغر".

وتزايد الضغط على فينغر الذي يشرف على آرسنال منذ 1996، بعد الخسارة المذلة التي مني بها الفريق في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني (10-2 كنتيجة إجمالية لمباراتي الذهاب والإياب).

وهناك حديث عن أن إدارة النادي عرضت على المدرب البالغ 67 عاماً تمديد عقده لعامين إضافيين.

ورفض فينغر الحديث عن موضوع العقد، وهو قال في مؤتمر صحافي عشية لقاء وست بروميتش "ليس لدي أي شيء إضافي لأقوله في هذه المسألة. كل مؤتمر صحافي أصبح يتمحور حول هذا الموضوع ونحن تحدثنا عنه بما فيه الكفاية. لقد تحدثت عنه بما فيه الكفاية".

وسبق لفينغر أن أكد بعد خسارة لقاء الذهاب أمام بايرن ميونيخ (1-5)، بأنه سيكون مدربا في الموسم المقبل وان لم يكن على رأس الجهاز الفني لناديه الحالي، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره بشأن مستقبله بحلول آذار/مارس أو نيسان/ابريل المقبلين.

وشدد على أنه "مهما جرى، سأواصل التدريب في الموسم المقبل، أكان هنا أو في مكان آخر، هذا أمر مؤكد".

وأشار فينغر إلى انه سيتحدث إلى أعضاء مجلس ادارة النادي اللندني "لكنني غير راغب في الحديث عن نظرتهم إلى مستقبلي. الأهم هو النادي، وليس مستقبلي".

وفقد آرسنال منطقياً الأمل في المنافسة على لقب الدوري الممتاز كونه يحتل المركز الخامس بفارق 16 نقطة عن جاره تشيلسي المتصدر، وأمله الوحيد في إنقاذ موسمه ينحصر بمسابقة الكأس المحلية حيث سيتواجه في نصف النهائي مع مانشستر سيتي في 23 نيسان/أبريل المقبل على ملعب "ويمبلي".