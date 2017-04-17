الدوري الإنكليزي: تشيلسي والقائد جون تيري نهاية المسيرة

وجاء في البيان: "جون تيري ونادي تشلسي يعلنان أن كابتن الفريق سيترك النادي في نهاية الموسم".

وقضى تيري، 36 عاماً، مسيرته الاحترافية في ستامفورد بريدج حيث خاض أكثر من 700 مباراة مع الفريق اللندني.

ورغم أنه كابتن الفريق فإن دور تيري بات ثانوياً في ظل عهد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي حيث لعب فقط 5 مباريات هذا الموسم لتاريخه.

وقال تيري في البيان: "سأقرر مستقبلي في الوقت المناسب لكن الآن أنا ملتزم بمساعدة الفريق لتحقيق النجاح هذا الموسم".

وأضاف: "بعد 22 عاماً لدي الكثير لأقوله والعديد من الأشخاص لأشكرهم. من المدربين، لزملائي في الفريق والجهاز الإداري والجماهير الذي قدموا لي الدعم طوال السنوات، لا أستطيع أن أشكرهم كفاية".

وختم: "سيكون لدي الفرص للتحدث أكثر عن ذلك في الأسابيع القادمة".