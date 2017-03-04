الدوري الإنكليزي: ارسنال ضحية انتفاضة ليفربول

وعاش ليفربول اياما صعبة بعد سقوطه امام ليستر سيتي في المرحلة الماضية، لكن مدربه الالماني يورغن كلوب تخلص موقتا من الضغط بعد ان ارتقى فريقه الى المركز الثالث برصيد 52 نقطة، بفارق الاهداف امام مانشستر سيتي الذي يحل ضيفا على سندرلاند الاحد.

وازداد الضغط في المقابل على الفرنسي ارسين فينغر مدرب ارسنال الذي تطالب جماهير النادي بإقالته، اذ تراجع فريقه الى المركز الخامس بعد ان تجمد رصيده عند 50 نقطة، وهو مركز غير مؤهل الى المشاركة في دوري ابطال اوروبا التي اعتاد النادي اللندني المشاركة فيها في المواسم الماضية.

ويملك ارسنال مباراة مؤجلة مع مانشستر سيتي.

وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينيو (9) والسنغالي ساديو مانيه (40) والهولندي جورجينيو فينالدوم (90+1) لليفربول، وداني ويلبيك (57) لارسنال.

وغامر فينغر بابقاء مهاجمه التشيلي اليكسيس سانشيز على مقاعد البدلاء، وافتقد أيضا لاعب الوسط الالماني مسعود اوزيل بسبب المرض.

ودفع المدرب الفرنسي بسانشيز في الشوط الثاني ومرر الكرة التي سجل منها ويلبيك هدف تقليص الفارق.

واشارت تقارير صحافية في الايام الماضية الى رغبة سانشيز بالرحيل عن ارسنال بسبب خلاف على قيمة العقد الجديد.