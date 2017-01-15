الدوري الإنكليزي: إيفرتون يعطي الدروس لسيتي بيب

ورفع فريق المدرب الهولندي رونالد كومان رصيده من النقاط إلى 33 في المركز السابع، بينما وقف رصيد سيتي عند النقطة 42 في المركز الخامس.

وسجل أهداف إيفرتون؛ البلجيكي روميلو لوكاكو 34، ومواطنه كيفين ميرالاس 47، وتوم ديفيس 79، وأديمولا لوكمان 90+4.

ووجه إيفرتون ضربة قاصمة لآماله سيتي بإحراز اللقب، ومكبداً مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا أكبر هزيمة شخصية له في الدوري.

وأصبح سيتي بهذه الهزيمة، الأولى في "غوديسون بارك" من آخر ثماني زيارات في الدوري، متخلفاً بفارق 10 نقاط عن تشلسي المتصدر.

وهي أسوأ هزيمة لسيتي في الدوري بقيادة غوارديولا الذي تسلم مهامه مطلع الموسم، وأسوأ خسارة شخصية للإسباني في الدوريات التي درب فيها، وهي الإنكليزي مع سيتي، والإسباني مع برشلونة، والألماني مع بايرن ميونيخ.

كما أن الخسارة مماثلة لأسوأ هزيمة تلقاها غوارديولا في كل المسابقات، وكانت مع سيتي أيضاً، حينما سقط في 19 تشرين الأول/اكتوبر الماضي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

واهتزت شباك سيتي في الدقيقة 33 من أول محاولة لإيفرتون بين الخشبات الثلاث. وجاء الهدف عندما اخطأ المدافع الفرنسي غايل كليشي وأهدى الكرة لطوم ديفيس الذي مررها لميرالاس الذي تخلص بسهولة من الإيفواري يايا توريه عند مشارف المنطقة، ومرر الكرة لمواطن الأخير لوكاكو الذي حولها في شباك الحارس التشيلي كلاوديو برافو.

تلقى الحارس التشيلي كلاديو برافو 14 هدفاً من آخر 22 تسديدة على المرمى في الدوري الإنكليزي.

ووجه فريق كومان ضربة ثانية لسيتي مع بداية الشوط الثاني، عندما هز شباكه بهدف ثان بعد تمريرة من لوكاكو حاول جون ستونز اعتراضها، إلا أن الكرة سقطت أمام روس باركلي الذي مررها بينية لميرالاس، فتقدم بها اللاعب البلجيكي وسددها في الشباك (47).

وحاول سيتي العودة، الا ان ايفرتون عرف كيف يتعامل معه إلى أن نجح بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 78 عبر ديفيس (18 عاما) الذي تبادل الكرة مع روس باركلي قبل أن يسددها في الشباك، ليسجل بذلك هدفه الأول مع الفريق الأول لإيفرتون.

واكتمل إذلال سيتي عندما اختتم إيفرتون اللقاء بهدف رابع في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع اثر كرة عرضية من الآيرلندي سيموس كولمان، حاول ستونز اعتراضها لكنه سدد الكرة بالشاب اديمولا لوكمان (19 عاماً) الذي كان نزل لتوه بدلاً من باركلي، فسددها بين ساقي برافو في الشباك.