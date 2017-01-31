التعادل يحسم قمة الأنفيلد بين ليفربول وتشيلسي

وسجل تشيلسي أولاً عبر المدافع البرازيلي ديفيد لويز من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 24 نفذها بطريقة مميزة، بينما انتظر الريدز ليحقق التعادل في الدقيقة 57 عبر الهولندي جيورجينهو فاينالدوم بالرأس.

وجنّب الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه فريقه ليفربول الخسارة عندما تصدى لركلة جزاء حصل عليها لاعب تشيلسي الإسباني دييغو كوستا وسددها في الدقيقة 76.

تصدى مينيوليه لركلة الجزاء رقم 6 من أصل 14 مع ليفربول في الدوري الإنكليزي

وصار رصيد البلوز المتصدر 56 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ليفربول الرابع.

الرابح الأكبر

وسمح التعادل لتشيلسي بتوسيع الفارق في الصدارة بعد سقوط ملاحقه آرسنال أمام ضيفه واتفورد 1-2 وتعثر توتنهام أمام سندرلاند سلباً الثلاثاء.

وكان تشيلسي دون شك المنتصر الأكبر في هذه المرحلة لأنه أجبر ليفربول على الاكتفاء بنقطة وأبقاه بعيداً عنه بفارق 10 نقاط، كما انه وسع الفارق الذي يفصله عن آرسنال الى 9 نقاط وهو نفس الفارق الذي يفصله عن توتنهام الذي أصبح ثانياً على حساب جاره اللندني بفارق الأهداف.

ومن جهته، واصل ليفربول معاناته في مستهل العام الجديد وهو كان قاب قوسين أو أدنى من تلقيه هزيمته الرابعة توالياً بين جمهوره وهو أمر لم يحصل معه منذ 94 عاما، وتحديداً منذ 1923 حين سقط بين جماهيره أربع مرات متتالية في الدوري.



واتفورد يفوز في معقل آرسنال للمرة الاولى منذ 1986



وعلى "ستاد الامارات"، مني آرسنال بهزيمته الأولى في الدوري على أرضه أمام واتفورد منذ 1986 بعد سقوطه 1-2.

ووجد النادي اللندني نفسه متخلفاً منذ الدقيقة 10 إثر ركلة حرة نفذها الفرنسي يونس قابول فتحولت الكرة من الويلزي أرون رامسي وخدعت الحارس التشيكي بتر تشيك.

ولم يكد آرسنال يستوعب صدمة الهدف حتى اهتزت شباكه مرة اخرى بعد ثلاث دقائق فقط عبر تروي ديني الذي كان في المكان المناسب ليتابع الكرة في الشباك بعدما صدها تشيك إثر تسديدة للفرنسي اتيان كابو (13).

وتعرض آرسنال لضربة اضافية اذ اضطر لاستبدال رامسي باليكس اوكسلايد تشامبرلاين منذ الدقيقة 20 بعد تعرض اللاعب الويلزي لإصابة عضلية.

وانتظر النادي اللندني حتى بداية الشوط الثاني للعودة الى اللقاء بفضل النيجيري اليكس ايووبي الذي وصلته الكرة من التشيلي أليكسيس سانشيس فتابعها في الشباك (58).

ومن جهته، رفع واتفورد بفوزه السابع هذا الموسم رصيده الى 27 نقطة وابتعد بشكل مريح عن منطقة الخطر التي بقي فيها ليستر سيتي حامل اللقب بعدما تواصلت معاناته بخسارته امام مضيفه بيرنلي بهدف سجله سام فوكس في الوقت القاتل (87).

ولم يحصل ليستر سوى على 21 نقطة في 23 مباراة، ليكون صاحب اسوأ بداية لحامل اللقب في تاريخ الدوري الإنكليزي.

وخيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت توتنهام بمضيفه سندرلاند ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 47 نقطة وقفز للمركز الثاني بفارق الأهداف أمام آرسنال، فيما رفع سندرلاند رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتعادل ميدلسبره مع ويست بروميتش 1 -1.

وتقدم جيمس موريسون بهدف لويست بروميتش في الدقيقة السادس قبل أن يتعادل ألفارو نيغريدو لميدلسبره في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

ورفع ميدلسبره رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر، كما رفع ويست بروميتش رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن.

وسجل سكوت دان وكريستيان بنتيكي هدفين في الدقيقتين 46 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة ليقودا فريقهما كريستال بالاس لفوز صعب على مضيفه بورنموث 2 - 0.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما توقف رصيد بورنموث عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفاز سوانزي سيتي على ساوثهامبتون 2 -1 وسجل هدفي سوانزي ألفي ماوسون وجيلفي سيغوردسون في الدقيقتين 38 و70، فيما سجل هدف ساوثهامبتون شين لونغ في الدقيقة 57 ورفع سوانزي سيتي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.