وافتتح ليفربول التسجيل بواسطة لاعبه جيمس ميلنر في الدقيقة 61 ثم أدرك الفرنسي ألكسندر لاكازيت التعادل لأرسنال في الدقيقة 82.

وصعد ليفربول مؤقتاً إلى صدارة الـ"بريميرليغ" برصيد 27 نقطة ويأتي أرسنال في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

وفي مباراة مثيرة، حقق توتنهام هوتسبير فوزه الثامن في الدوري على حساب مضيفه وولفرهامبتون 3-2 ليرتقي للمركز الرابع برصيد 24 نقطة.

وسجل كل من الأرجنتيني إيريك لاميلا (27) والبرازيلي لوكاس مورا (30) وهاري كين (62) أهداف توتنهام في المقابل دوّن كل من البرتغالي روبين نيفيز (68 من ركلة جزاء) والمكسيكي راؤول خيمينيز (79 من ركلة جزاء) هدفي أصحاب الأرض.



تفاصيل المواجهة :

المباراة تنتهي بالتعادل الإيجابي بين أرسنال وليفربول 1-1

82: لاكازيت يعدّل الكفة (1-1)

74: فان ديك من جديد يصنع الخطر على شباك أرسنال

63: الأوروغوياني توريرا يصوب وحارس ليفربول يبعدها بصعوبة

61: جيمس ميلنر يضع ليفربول في المقدمة (1-صفر)

عودة المباراة في شوطها الثاني

الشوط الأول ينتهي بتعادل سلبي بين أرسنال وليفربول

45: رأسية فان ديك، ليفربول، تجد القائم

40: لاكازيت متسلل (الغاء الهدف)

39: الفرنسي لاكازيت مصدر ازعاج دائم لدفاع ليفربول

18: كرة فيرمينيو على القائم

16: الحارس البرازيلي لفريق ليفربول أليسون يواصل ارتكاب الأخطاء

14: تصويبة الغابوني أوباميانغ كانت خطيرة على حصون ليفربول

04: الفرنسي لاكازيت حاول لعب الكرة بالعقب لكن الحارس البرازيلي أليسون كان في المكان المناسب

بداية مواجهة القمّة بين أرسنال وليفربول

دقيقة صمت ترحماً على روح مالك نادي ليستر سيتي الإنكليزي، التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا

مباراة أرسنال وليفربول - التشكيلة الأساسية للفريقين : الدولي المصري محمد صلاح أساسي في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب

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