وأنهى تشيلسي الشوط الأول عبر مهاجمه الدولي الإسباني ألفارو موراتا بتسديدة من مسافة قريبة إثر تمريرة من مواطنه بدرو رودريغيز (32)، لكن كريستال بالاس أدرك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر أندروس تاوسند بتسديدة قوية من خارج المنطقة (53).

ولم تدم فرحة كريستال بالاس سوى 12 دقيقة حيث أعاد موراتا التقدم لتشيلسي عندما تلقى كرة من ركلة حرة جانبية للبديل إدين هازار فهيأها لنفسه وسددها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (65).

وبات هازار الذي دخل مكان البرازيلي ويليان (64)، ثالث لاعب يمرر كرات حاسمة في ثلاث مباريات متتالية كبديل في تاريخ الدوري الممتاز بعد التشيكي توماس رادسينسكي مع إيفرتون في آذار/مارس 2004 والهولندي أريين روبن مع تشيلسي في نيسان/أبريل 2005.

وطمأن بدرو جماهير تشيلسي بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من مواطنه ماركوس ألونسو (70).

ورفع تشيلسي رصيده إلى 27 نقطة وانتزع المركز الثاني بفارق الأهداف من ليفربول، فيما بقي كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء هادرسفيلد مع فولهام.