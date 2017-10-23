وأكد إيفرتون في بيان "أن رونالد كومان قد غادر النادي"، معرباً عن امتنانه "للعمل الذي قام به المدرب طوال 16 شهراً من توليه مهامه". وبات كومان (54 عاماً) ثالث مدرب يقال هذا الموسم بعد مواطنه فرانك دي بور (كريستال بالاس) وكريغ شكسبير (ليستر سيتي).
إيفرتون الإنكليزي يعلن إقالة مدربه رونالد كومان
أعلن نادي إيفرتون الاثنين إقالة مدربه الهولندي رونالد كومان على خلفية النتائج السيئة للفريق في الفترة الماضية، ليصبح ثالث مدرب يخسر منصبه منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الانكليزي الممتاز.
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