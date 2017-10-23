إيفرتون الإنكليزي يعلن إقالة مدربه رونالد كومان

وأكد إيفرتون في بيان "أن رونالد كومان قد غادر النادي"، معرباً عن امتنانه "للعمل الذي قام به المدرب طوال 16 شهراً من توليه مهامه". وبات كومان (54 عاماً) ثالث مدرب يقال هذا الموسم بعد مواطنه فرانك دي بور (كريستال بالاس) وكريغ شكسبير (ليستر سيتي).