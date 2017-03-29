إبراهيموفيتش يلمح إلى احتمال تمديد عقده مع يونايتد

وسجل إبراهيموفيتش (35 عاماً) الذي فرض نفسه بسرعة معشوقاً لأنصار "أولد ترافورد"، 26 هدفاً في 41 مباراة خاضها حتى الآن في جميع المسابقات في موسمه الأول مع فريق "الشياطين الحمر" بعد انتقاله إليه قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي دون مقابل.

ويملك إبراهيموفيتش خيار تمديد العقد موسماً جديداً مع الفريق الذي يشرف عليه البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربه السابق عندما كان لاعباً في إنتر ميلان الإيطالي.

وصرح لصحيفة "مانشستر ايفنينغ نيوز" التي تصدر في المدينة الشمالية "أنا شخص عندما أشارك في عمل ما، اضعه في رأسي بنسبة 200% وأشارك حتى النهاية، وعندما انسحب فلا شكوى من ذلك. هكذا أنا أعمل، ولم أترك عملاً غير مكتمل".

وأضاف "لنرى ماذا سيحصل. إننا نتكلم (في موضوع التمديد) ولدي خيار لمدة عام اضافي. أريد ان أقوم بعمل عظيم طالما بقيت هنا. لذلك، دعونا نرى ولدينا بعض الوقت".

وتابع "أنا سعيد مع هذا النادي الرائع الذي بدون شك هو أحد أكبر الأندية في العالم، ومع مدرب عظيم أيضاً. أنا أعرفه من قبل. انه رابح دائماً وهو المدرب الأفضل لهذا النادي".

وختم "أن تكون لاعباً في مانشستر يونايتد، لا أعرف كيف يملك بعض الناس هذه الإمكانية، لكني أنا لاعب في هذا النادي والناس يريدون أن أكون هنا. لقد اخترت أفضل ناد إنكليزي".